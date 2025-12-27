Cuizon: Likayan ang hikog sa Pasko

Niadtong milabayng Oktubre, midanguyngoy sa publiko ang inilang personalidad sa telebisyon nga si Kim Atienza. Kini human naghikog si Emman, ang iyang anak nga babaye.
Dinhi sa Siyudad sa Sugbo bag-o pa lang, diha poy lalaki nga trabahante sa call center nga naghikog pinaagi sa paglayat sa edipisyo nga iyang gitrabahuan sa IT Park.
Ug bag-o pa lang, nakugang tang tanan sa dihang namatay ang kanhi Undersecretary sa Department of Public Works and Highways nga si Maria Catalina Cabral didto sa usa ka pangpang sa Kennon Road sa Probinsya sa Benguet.
Samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kamatayon ni Cabral nga nalambigit sa kontrobersiya sa mga proyekto nga may kalabutan sa mga baha sa lain-laing dapit sa nasod, nianunsyo na ang kapulisan nga hikog ang hinungdan sa trahedya.
Ang mga insedente sa paghikog maoy usa ka butang nga makapasubo kaayo nato panahon sa Pasko.
Matod sa mga eksperto, di gyud kalikayan nga adunay maguol taliwa sa kasadya ning panahona. Samtang ang kasagaran malipayon sa pagsaulog sa maong okasyon, ang ilang hudyaka makapasamot sa kasub-anan niadtong pipila nga adunay negatibo nga pagbati o pait nga kasinatian sa kinabuhi.
Hinoon, makuha-kuhaan man ang maong mga kagul-anan tungod kay ang Pasko panahon man sa paghinigugmaay, pagpakigsuod ug pagpakigsalu-salo nga makapagaan sa mga negatibo nga emosyon.
Apan bisan pa niana, di gyud gihapon kakumpyansaan ang panahon. Segun sa usa ka pagtuon sa University of the Philippines Population Institute niadtong 2021, duol sa 20 porsyento sa mga batan-ong nagpanuigon og 15 hangtod 24 sa Pilipinas nakahunahuna og hikog sa labing menos usa ka higayon. Matod pa, mas taas kini kaysa milabayng katuigan.
Mao nga importante kaayo ang atong suporta niadtong mga indibidwal nga adunay mga suliran sa kinabuhi. Kung makakita tag mga kaila nga adunay kagul-anan, dili nato sila hikawan sa atong pagtabang, pagtagad ug pagpangga.
Alang niadtong nagkinahanglan og tabang batok sa posibilidad sa paghikog, mahimong matawag ang National Center for Mental Health Crisis Hotline sa 09178998726 o sa 09663514518.
Himoon ta ang Pasko nga panahon sa kalipay alang sa tanan.