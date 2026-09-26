Cuizon: Mabuhi ang Gawasno’ng Prensa!

Atong gisaulog ron ang Cebu Press Freedom Week, sulod ning semana sa deklarasyon sa Balaod Militar niadtong Septyembre 21, 1972.
Sukad sa una, ang Cebu balwarte gyud sa mga magsusulat nga way kurat sama sa abogado nga si Sergio Osmena, Sr. nga mitukod sa El Nuevo Dia (1900). Nahimo sab siya nga gobernador sa Cebu, Kongresista, Senador, Bise-Presidente ug Presidente sa nasud.
Laing gibantog mao ang Amahan sa Peryodismo, si Vicente Sotto nga mibukas sa mga mantalaang Ang Suga (1901), La Justicia (1899) ug El Nacional (1899). Napili pod nga Konggresista ug Senador, si Sotto maoy mipalabang sa Akta Republika No. 53 nga giila na karon isip Press Freedom Law.
Ang igsoon ni Vicente nga si Felimon Sotto kinsa nahimo sab nga Senador gibantog pod nga peryodista. Siyay mitukod sa La Revolucion (1910-1941).
Diha pod ang otrong nahimong Senador nga si Mariano Jesus Cuenco nga mibukas sa El Precursor (1907) ug Boletin Catolico (1915).
Laing napiling Senador gikan sa Cebu si Vicente Rama nga amahan sa Nueva Fuerza (1915) ug Bag-ong Kusog (1921). Ilado sab ang abogado nga mibukas sa mantalaang El Espectador (1915), si Manuel Briones nga nahimong Labawng Maghuhukom sa Korte Suprema. Sa dihang nagkaugalingon na ang nasud, si Jose Ma. Del Mar mitukod sa La Prensa (1946).
Niadtong tuiga, gilusad pod ni Florentico Suico ang publikasyon nga Ang Panahon samtang si Dioscoro Lazaro mibukas sa mantalaang The Republic News (1947).
Sa pag-uso sa radyo, si Natalio “Talyux” Bacalso (1908-1980) nahimong popular kaayo. Gani, napili siya nga magbabalaod sa Interim Batasang Pambansa (IBP) niadtong 1978 ubos sa Pusyon Bisaya. Ang abogado nga si Miguel “Migs” Enriquez mibwelo pod isip komentarista sa DYLA.
Sa kababayen-an, diha si Nenita “Inday Nita” Cortes-Daluz. Nahimo sab siyang magbabalaod sa IBP ug Undersecretary sa Department of the Interior and Local Government.
Daghan pang mga bitoon ang Cebu sama ni Al Alinsug sa Visayan Herald. Gani, sa pagdelarar sa Balaod Militar, pipila sa mga gidakop mao sila si Resil Mojares, Juan Mercado ug Napoleon Rama.
Hangtod karon, nagpadayon ang atong mga magsusulat ug magsisibya aron ipatunhay ang kamatuoran.
Mao nga angay gyud natong saulogon ang tradisyon sa kaisog sa mga Cebuano ning natad sa gawasnong pagpadayag.