Cuizon: Magtutudlo nga nakigbisog

Matag tuig, gisaulog sa Pilipinas ang Nasudnong Buwan sa mga Magtutudlo gikan Septyembre 5 hangtod Oktobre 5. Ang Akta Republika No. 10743 maoy nagmando ning maong okasyon kay angay man gayud nga saludohan nato ang mga magtutudlo. Kay kung wala sila, kinsa nalang kahay moagakay nato ubos sa lamdag sa kaalam?
Apan gawas sa pagtudlo sulod sa mga lawak-siringanan, duna sab bayay mga magtutudlo nga nangahimong bayani tungod sa ilang pagpakigbisog alang sa nasud.
Usa ini si Arcadio Maxilom, kanhi magtutudlo sa Lungsod sa Tuburan, Probinsya sa Cebu. Sa pag-ulbo sa rebolusyon batok sa mga Katsila kaniadto, misilbi siya isip usa ka Heneral sa Katipunan dinhi sa Cebu.
Sa dihang gipatay si Leon Kilat human ang gubat sa Tres De Abril niadtong 1898, malampusong gitapok pagbalik ni Maxilom ang nagkatibwaag na unta nga mga Katipunero.
Gikan sa kabukiran, ilang gisulong ang mga Katsila dinhi sa syudad hangtod nga napugos pagtahan ug mibiya ang mga langyaw sa probinsya niadtong Disyembre 1898.
Padayon ang pagpakigbisog ni Maxilom ug kaubanan bisan pa man sa pag-abot na sa mga Amerikanhon. Wa nila ilha ang pangagamhanan sa mga bag-ong langyaw, busa ila gihapon kining gikombati gikan sa kabanikan-an.
Hangtod nga nag-anam-anam na pagkapukan ang mga rebolusyonaryo. Kay wa na may paglaum pa ang pagdaog, mihurar na lang si Maxilom niadtong Oktobre 27, 1901 didto sa Tuburan aron masalbar pa niya ang kinabuhi sa iyang mga sumosunod. Sa tibuok Probinsya sa Cebu, siya maoy labing katapusang mitahan ngadto sa mga Amerikanhon kinsa mitawag kaniya nga Last Warrior Standing.
Mitaliwan si Maxilom tungod sa iyang pagkaparalisado niadtong 1924. Gisaludohan siya sa labing taas nga prosisyon sa lubong sa tibuok kasaysayan sa Cebu kaniadto. Lakip sa mihatod kaniya sa iyang lubnganan mao si Heneral Emilio Aguinaldo.
Kanang dalan nga gitawag na karon nga Maxilom Avenue sa Syudad sa Cebu gihinganlan alang niya. Didto sa Lungsod sa Tuburan, duna say General Arcadio M. Maxilom Memorial Park nga gipahinungod alang sa iyang pagkamabayanihon.
Mao nga sa pagsaulog nato sa Adlaw sa mga Magtutudlo, hinaot nga mahinumdoman sab nato kadtong usa ka magtutudlo sa Tuburan nga mihatag kanatog mga pagtulon-an mahitungod sa kaisog, kagawasan ug kaugalingnan: si Arcadio Maxilom.