Cuizon: Mainitong pagbati sa adlawng natawhan

Talagsaon ra ang Sugboanon nga dako kaayo'g natampo sa atong kultura sama ni Dr. Erlinda Kintanar-Alburo nga misaulog sa iyang ika-80 ka adlawng natawhan niadtong Pebrero 20, atol sa pagsubo sa iyang labing ulahi nga libro nga giuolohan, “Paghulagway Re-Presenting the Local.”
Lumad nga taga Argao, si Alburo usa ka magtutudlo, magbabalak, tigpalambo sa pinulongang Sugboanon-Binisaya ug hanas sa panukiduki ug kasaysayan.
Akong kauban isip Komisyonado sa Cultural and Historical Affairs Commission sa Dakbayan sa Sugbo, si Alburo kanhi direktor sa Cebuano Studies Center sa University of San Carlos diin siya nagpropesor hangtod sa iyang pagretiro niadtong 2011. Gawas nga nakatudlo sab siya sa University of Hawaii ug Taiwan Fu Jen University, mihimo pud siyag mga pakigpulong sa lainlaing mga unibersidad sa Estados Unidos, Singapore ug Bolivia.
Daghang napublikar nga mga balak si Alburo. Usa niini ang “Disgrasyada,” nga nag-ingon: Apan ngano man diay kon mailhan kang disgrasyada kay kuno ikaw nainahan apan dili diay asawa?
Kaayo ba lang nianang may anak nga gipadako nga masugo-sugo sa paglukot og lumboy nga tabako labi na og babaye nga mopukaw kon ikaw gibangungot maga-awit nga manulsi sa agi sa imong singot, ug kon malalaki man maantigo kanang mokalos mopadailos sa lubi ug mopasayaw sa kawayang bulos.
Dinhi, makita ang iyang pagtandog sa usa ka seryoso nga isyu. Apan makagaan sab ang iyang paghulagway kon makaanak na unya ang nagsabak, mababaye o malalaki man ang bunga ini.
Si Alburo usa sa mga mitukod sa Women in Literary Arts. Pipila sa iyang mga pasidungog naggikan sa National Commission for Culture and the Arts, National Research Council, UP Department of English and Literature, Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas, Komisyon ng Wikang Pilipino, Syudad sa Sugbo ug Lungsod sa Argao.
Happy Birthday, Dr. Erlinda Alburo!