Cuizon: Malimtanon

Sus, daghan naman unta ang nalimot sa paningkamot nga tangtangon sa katungdanan ni Bise-Presidente Sara Duterte human temporaryong gihunong ang pagtaral niya sa Senado niadtong Oktubre 13.
Apan sukad mibalik ang husay ini niadtong Nobyembre 9, mibaha na pod panaglalis sa magkalahing baruganan sa mga Pilipino.
Karon, ang depensa na sab ang mopresentar sa ilang mga testigos ug ebidensya, kay nahuman naman ang prosekusyon. Galing kay daw malimtanon man ning mga testigos nga dapig sa Bise-Presidente, lahi niadtong mga testigos sa prosekusyon nga lantip manubag.
Naay City Assessor sa Davao City, si Engr. Jaime Adalin nga di na makahinumdom nga gilibre siya sa pagbyahe ngadto sa Tsina. Alang sa usa ka bakasyon sa laing nasud nga walay bayad unya di pa gyud kaayo dugay nahitabo, daw imposible man nga hikalimtan dayon niya, labi na kay ang klase sa iyang trabaho nagkinahanglan man og maayong memorya.
Laing testigo, si Davao City Accountant Vingelin Bajan di na makahidumdom nga mipirma siyag dokumento nga gipresentar niya. Naay pirma niya ang maong papeles, apan nagsige lang siyag insistir nga nalimot na siya kung iyaha ba kadtong pirma.
Dili man tinuod ni sila ang mismong gikiha, apan ang ilang kaligdong man maoy gisulayan. Kay ang pagkamatinud-anon nila daku mag kalabutan sa testimoniya nga ilang gibarugan.
Hinoon, naa man gyuy pagkamalimtanon ang tanang tawo. Mga datos nagpakita nga 40% sa tanang tawo miisip sa ilang kaugalingon nga malimtanon. Sa mga batan-on, 29% ang dali rang makalimot.
Magkagrabe gyud kuno ang pagkamalimtanon nato sa pag-abante sa atong edad: 41% alang sa nagpangedaron og 50 ngadtos 59 anyos ug 52% alang sa nag-edad og 60 ngadtos 69. Samtang 66% ni alang niadtong nagpangedaron og 70 hangtod 79 ug 85% sa nagpanuigon og 80 pataas.
Gani, ang pagkaango-ango gikahadlokan nga nagkadaghan na karon. Mokabat sa 55 ngadtos 57 milyones ka mga tawo ang anaa niini; adunay bag-ong kaso sa pagkaango-ango sa tibuok kalibutan matag 3 segundos.
Mao nga angay gyud tang magmatngon sa maayong pangisip sa dili pa ulahi ang tanan. Dili nato kalimtan ang igong nutrisyon, ehersisyo ug saktong pagpahulay.
Labaw sa tanan, ayaw nalang pagpatugatuga og testigo sa bisan unsang kaso aron dili ka atakehon sa pagkamalimtanon.