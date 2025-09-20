Cuizon: Malinawong Protesta

Dakong protesta batok sa pagpangawkaw ang mahitabo karong adlawa tibuok nasod.
Makapahinumdom ni nako sa akong naapilan nga mga kalihukan kaniadto kay sa dihang bata pa ko, kanunay man kong dad-on sa akong anhing amahan sa mga protesta.
Usa sa among gisalmotan kadtong martsa diin nagbitbit ang katawhan og lungon isip simbolo sa pagkamatay sa demokrasya.
Nagkabugot to kay gibungkag sa mga pulis ang maong martsa diha sa Arlington Pond. Panahon tos Martial Law nga nag-anibersaryo rong adlawa.
Aktibo sab kaayo akong pamilya sa pagsunod sa Pusyon Bisaya, ang bugtong Partido nga oposisyon nga mipildi sa mga kandidato sa Kilusang Bagong Lipunan niadtong 1978.
Laing protesta mao kadtong dinha atubangan sa Cebu City Hall human napildi silang George Baladjay ug kaubanan sa eleksyong lokal niadtong 1980.
Tuig 1983, di pod ko malimot nga misaulog kos akong ika-18 nga adlawng natawhan sa kadalanan, human miulbo ang protesta tungod sa pagpusil-patay ni Bashir Majid nga estudyante sa Southwestern University.
Ug kinsa may malimot ni Nenita “inday Nita” Cortes-Daluz? Human gipatay ni Senador Benigno “Ninoy” Aquino niadtong 1983, midagsa ang mga protesta nga gipanguluhan nilang Inday Nita ug kaubanan.
Nakaapil ug nasamdan pod kos welga sa Visayan Glass dihas Guadalupe niadtong 1984.
Mitambong sab kos welga sa Atlas Mining sa Toledo ug sa mga protesta batok demolisyon sa Barrio Luz.
Sa tuig 1984 sab namatay si Raul Pintoy sa usa ka protesta atubangan sa Cebu Capitol.
Misamot akong kalambigitan dihas mga militanteng pundok sama sa League of Filipino Students, ug BAYAN uban ni Fr. Rudy Romano nga nahanaw niadtong 1985.
Ang akong nawong diha pirmi sa Dalan Colon kay ako may tig-emcee sa mga kalihukan niadto, labi na sa Welgang Bayan nga mipahunong sa tibuok Cebu sud sa pipila sa adlaw.
Kuyog sa akong amigo hangtod ron nga si Atty. Ronald Baquiano, ang among mga martsa miabot sa Balamban, Carcar ug Danao kay magbaktas man mig tagsa, duha o tulo ka adlaw.
Di na nako maihap ang mga protesta nga akong nasalmotan, apil na gani didtos Manila, Bacolod, Tacloban ug Butuan kay gidapit man pod ko didto.
Ang maong mga kalihukan misangpot sa EDSA People Power nga nakapalagpot ni anhing President Ferdinand Marcos, Sr. ug nakapahibalik sa atong demokrasya.
Busa, nanghinaot ko nga molampos pod kining mga kalihukan karon batok sa pagpangawkaw.
Atong i-ampo nga mamahimong malinawon ug makahuluganon ang maong protesta.