Cuizon: Malipayong Adlaw sa mga Inahan!

Nagsugod kining pagsaulog sa adlaw sa mga inahan isip usa ka tradisyong Amerikahon niadtong 1914 ug napadpad kini dinhis Pilipinas sa sayong bahin sa katuigan sa 1900.
Pag-abot sa 1988, gitakda na gyud sa balaod kining adlawa dinhis atoa ubos sa Proklamasyon No. 266.
Ako hinoon, wa na koy mama. Mitaliwan siya niadtong 2018, duha ka adlaw human sa sumad sa akong adlawng natawhan. Apan di gyud ko kalimot sa iyang dagway, tingog, linihukan ug mga pagtulun-an hangtod ron.
Bisan sa bati nga panahon, maayo kaayo tong modasig ang akong mama nako.
Nahinumdom gyud ko niadtong Bagyong Yolanda sa 2013. Samtang gikuso-kuso na ta sa ulan ug kusog nga hangin, nanawag siya nako aron pagpahibaw nga lata na kaayo ang humba ug pochero nga iyang giluto. Kay natayming mag Nobyembre 8 kadtong bagyoha nga mao poy sumad sa iyang adlawng natawhan.
Ingon ana to akong inahan, kanunayng nagtan-aw sa mga positibong butang bisan taliwa sa mga hagit ug suliran. Kay dili man mi adunahan, iya sab kong gitudloan sa pagdaginot ug pagpaningkamot pirmi.
Siya say nagtabang nako sa pagpalambo sa akong mga talento aron maoy akong mamahimong puhunan alang sa kaugmaon.
Ikaw, buhi pa ba ang imong inahan? Kung buhi pa, panggaa siya pag-ayo, hagki ug gaksa kanunay kay swerte kaayo ka nga naa pa kay mama.
Kung naglahi na kag balay, bisitaha siya pirmi ug pakit-a kung unsa siya kahalangdon alang nimo.
Matag adlaw, mingawon kaayo ko sa akong mama sukad nga mitaliwan na siya.
Lahi ra gyud ang kinabuhi kung naa kay mama nga maoy labing nagmahal, molaban ug mosabot nimo sa tanang higayon.
Padamgohon man tinuod ko niya usahay, apan mas maayo gyud unta to kung buhi pa siya uban nako.
Busa, karong adlawa, pasalamatan nato ang atong mga inahan sa gugma ug kinabuhi nga ilang gigasa kanato.
Kay kung wala pa sila, wa pod unta ta mahimugso ning kalibutana.