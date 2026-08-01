Cuizon: Malipayong Ika-36 Nga Anibersaryo sa MCIAA

Mitrabaho ko sa Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) sud sa 15 ka tuig.
Sukad sa akong pagbiya sa MCIAA niadtong 2016, daghan nang kausaban ang nahitabo ini.
Nahimugso ang MCIAA niadtong Hulyo 31, 1990 human gipirmahan ni Presidente Cory Aquino ang iyang kartilya nga mao ang Akta Republika No. 6958.
Gipangamahanan kini nila ni Konggresista Raul del Mar ug Senador John Osmena.
Gihimo ang MCIAA aron modumala sa tugpahanan sa Cebu, labi na sa pagtak-op sa operasyon sa Lahug Airport tungod sa pagdaghan na sa tag-as nga mga edipisyo palibot ini.
Niadtong dekada 90, gitukod ang bag-ong terminal sa MCIAA ubos sa pagtabang sa gobyernong Hapones.
Didto sab misugod pagdagsa ang mga pasahero tungod sa “Ceboom” nga kauswagang ekonomikanhon sa Cebu.
Midaghan sab ang mga hotel ug miabot dinhi ang kalibutanong mga panagtigom sama sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Conference (APEC) ug uban pa.
Niadtong 2014, ang GMR-Megawide Cebu Airport Corporation (GMCAC) midaog sa subasta aron maoy modumala sa mga pasilidad sa tugpahanan sama sa terminal, segun sa Public-Private Partnership (PPP) nga gisugdan ni Presidente Noynoy Aquino.
Gitukod sa GMCAC ang ikaduhang terminal sa tugpahanan, hinungdan sa samot nga pag-uswag ini.
Sa miaging tuig, miserbisyo kini og 11.6 milyones ka pasahero; 8.6 porsyento nga gikan dinhi sa Pilipinas ug 2.9 gikan sa ubang bahin sa kalibutan. Ning milabayng Enero, mihangop siya og 1.3 milyones ka mga pasahero, ang kinadaghanan sa iyang kasaysayan.
Daghan sab ang mga pasidungog nga nadawat sa tugpahanan sama sa World’s MostImproved Airport ug Best Airport in Asia Pacific.
Karon, 36 anyos na ang MCIAA. Uban sa Aboitiz Group nga bag-o niyang sangga sa PPP, padayon kining nag-alagad sa atong pagbyahe, sa turismo, patigayon, industriya ug diplomasya.
Hinaot nga magpabiling mauswagon ang MCIAA sa iyang pagserbisyo sa Cebu ug sa tanang Pilipino.