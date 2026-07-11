Cuizon: Medisina sa mapaakan og banakon

Usa ka adlaw niadtong 2012, si Ronaldo Aventurado napaakan og Philippine Cobra o Banakon dinhi sa Cebu. Wala pay anti-venom o medisina para ini dinhis atoa sa una, busa way nagtoo nga mabuhi pa siya kay pipila ra man ka oras ang lugway kung mapaakan ka ining banakon.
Maayo gani kay dali kaayong mitabang si anhing Jessup Bahinting nga piloto ug tag-iya og gagmayng eroplano.
Miboluntaryo siya og usa ka eroplano aron mokuha dayon sa medisina didto sa Camiguin ug mobalik sa Cebu, mao nga naluwas intawon si Aventurado.
Apan karon, mitaliwan na raba si Bahinting human nahagba ang iyang gipiloto nga eroplano didtos Masbate uban sa iyang pasahero nga si anhing DILG Secretary Jesse Robredo. Unsaon naman lang kung naay laing mapaakan og banakon dinhi?
Aw karon, sa labing unang higayon, ang Cebu Province mipalit na og suplay sa polyvalent antivenom, ang medisina alang ini.
Mas maayo pa gyud ni kaysa medisina kaniadto nga alang ra sa usa ka klase sa banakon; karon, lain-laing klase na sa banakon ang matambalan ini.
Ihatag nga libre sa mga pasyente, ang maong medisina subay sa programa ni Gobernadora Pam Baricuatro para sa piskay ug himsog nga panglawas sa mga Cebuano.
Sugod karong semanaha, mapahimuslan na kini sa mga ospital sa probinsya dinha sa Balamban, Bogo, Danao ug Carcar.
Ang laing 12 ka mga ospital sa probinsya mahimo sab nga mogamit sa maong suplay sa tambal kung naay mapaakan og banakon sa lain-laing kalungsoran.
Nagpasabot ni nga mas andam na ang Cebu kung simbako adunay mapaakan sa banakon sama ni Aventurado kaniadto.
Gawas ni Baricuatro, pasalamatan sab nato ang Board Member nga si Doktor Stanley Caminero ug Doktora Nikki Catalan nga consultant sa probinsya sa ilang pagtabang aron mapahigayon kini.
Busa, kung dunay mapaakan og banakon sa inyong dapit, kahibaw na mo kung asa sila matambalan nga paspas ug walay bayad.