Cuizon: Mga abogado nga nagbase sa Sugbo

Duha ka mga abogado nga nagbase dinhi sa Sugbo ang nakadapit sa atong pagtagad ning miaging semana.
Ang una mao si Manlalaban Amando Virgil Ligutan kinsa miboluntaryo pagtabang sa prosekusyon sa Kamarabaha aron sa pagtangtang sa katungdanan ni Bise-Presidente Sara Duterte.
Si Ligutan natawo didto sa Carigara, Leyte. Apan sa kolehiyo, dinhi siya migradwar nga summa cum laude sa University of San Carlos.
Human mitapos sa Abogasiya ug mipasar sa pasulit sa Bar, dinhi na siya nabantog nga maayong laki sa pamalaod.
Nagtudlo sab si Ligutan sa University of San Jose-Recoletos (USJR) ug sa University of Cebu (UC).
Kahinumdoman, si Ligutan milaban ni kanhi Mayor Tomas Osmena batok sa mga kaso nga gipasaka sa Hepe sa Kapolisan nga si Royina Garma.
Siya sab ang milaban kang Maria Victoria “Bambi” Beltran nga gidakop tungod sa pag-ingon nga ang Sitio Zapatera sa Barangay Luz maoy sentro sa COVID-19 niadto.
Gidaog niya kining mga kasoha ug uban pa. Mao nga daghan ang nagpaabot nga mamahimong dakung opisyal ang banggiitan nga si Ligutan sa nasudnong kagamhanan pohon.
Ang ikaduha mao si retiradong Maghuhukom Meinrado Paredes nga mitudlo sab sa USJR ug UC. Usa ka ligdong nga opisyal sa gobyerno, si Paredes natawo didto sa Aurora, Zamboanga del Sur niadtong 1947.
Sa dihang nagtungha pa, si Paredes gibilanggo ilawom sa Balaod Militar niadtong 1972 tungod sa iyang pagka-aktibista. Ang kasinatian nakapasamot sa iyang kawsa alang sa tawhanong katungod ug nasyonalismo.
Si Paredes milaban sa mga kliyente nga kabus. Kaniadtong estudyante pa ko, siya maoy misilbing abogado sa 25 nako ka mga kauban nga nadakpan dinha sa Dalan Imus atol sa Welgang Bayan niadtong 1985.
Di gyud to siya mobalibad kung naay mosangpit niya sama sa mga mag-uuma ug mga mamumuo nga mga walay ikabayad sa mga legal nga serbisyo.
Hinaot nga sila si Ligutan ug Paredes nga nagdaku sa yano ra kaayo nga mga pamilya magsilbing inspirasyon sa kabataan karon alang sa pagkab-ot sa ilang mga damgo.