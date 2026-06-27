Cuizon: Mga batan-ong bakalapas sa balaod

Nakugang ang tanan sa dihang duha ka armadong batan-on nga nag-edad og 14 ug 15 anyos mipusil sa ilang mga kaubang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City.
Misulbong dayon ang panawagan sa pag-amendar sa Juvenile Justice Law nga naglatid sa mga lagda alang sa mga batan-ong nakalapas sa balaod.
Gi-aprobahan ni niadtong 2006 (Akta Republika 9344) ug gi-amendahan niadtong 2013 (Akta Republika 10630).
Kining balaora nag-ingon nga ang mga batan-ong 15 anyos paubos dili ikonsiderar nga kriminal.
Samtang ang 15 hangtod 18 anyos mamahimo sab nga dili itratar nga kriminal kung klaro nga aduna silay buot o hamtong nga pangisip sa dihang gihimo nila ang sala.
Ang balaod nagmando sab sa mga lokal nga kagamhanan nga motukod og “Minors’ Detention Center” alang ining mga bataa.
Imbis prisohon sa mga regular nga bilanggoan, ang mga bata anhi tanggongon alang sa ilang rehabilitasyon. Apan daghang mga lungsod ug syudad nga wa pa gyud makatukod ini.
Sa akong nahibaw-an, ang Cebu City (Operation Second Chance Center) ug Lapu-lapu City (Home Care Center) pa lang ang naa.
Mas daku pa ilang pundo alang sa mga sayaw-sayaw ug kalingawan sa pyesta kaysa rehabilitasyon sa mga batang nakalapas sa balaod.
Laing nakaparat kay karon nalang misibaw ning mga reklamo. Sa dihang gisugyot pa ning balaora kaniadto, gilangaw sa kamingaw ang mga Public Hearing para ini. Hasta suwat pabor o supak niini pinaagi sa koreyo o email, maihap ras tudlo ang misumiter.
Wa ko modapig sa mga bata nga nakasala. Apan hinaot nga ang mga lokal nga kagamhanan mohimo na sa ilang obligasyon alang sa saktong rehabilitasyon ining mga bataa.
Nindot pod unta kung motambong ta kung dunay public hearing alang sa mga ordinansa o balaodnon nga moapektar natong tanan, dili kay maayo lang tas yawyaw inig ka human.