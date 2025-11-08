Cuizon: Mga Presidente sa Akong Panumdoman

Miduaw na sab sa Cebu si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. o BBM alang sa pagtabang sa mga biktima sa Bagyong Tino.
Daghan ang mibuyag sa pagkayano ni BBM nga nakighinabi ni Cebu People’s Governor Pam Baricuatro ingon man sa mga mayor sa lainlaing lungsod. Di gyud bitaw na garbuso ni BBM ug daw ordinaryo ra kaayo sa iyang pakigsandurot sa uban.
Lainlaing presidente sa nasod ang akong nahinabi sa nagtrabaho pa ko sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) diin akong gidumala ang Very Important Persons (VIP) ug Most Important Persons (MIP) Lounges.
Para nako, si Cory Aquino o Tita Cory maoy labing mapaubsanon sa mga presidente nga akong nasugatan. Hilomon, paraygon og tingog ug kalma kaayo ang iyang personalidad.
Samtang si anhing Fidel V. Ramos o FVR mao say labing kusog managad. Mangumusta to siya, makiglamano ug mangomedya. Ang among kauban nga si Maritess Balubar iyang agbay-agbayan nga daw manag-uyab kintahay sila sa ilang kabatan-on.
Apan si Joseph Estrada o Erap maoy nakapaulbo sa among kaspa, bisan kon siya mismo buotan man hinuon. Dihay higayon nga nagkabuang mi kay samtang siya ug ang iyang Unang Ginang nga si kanhi Senador Loi Estrada naakomodar na sa VIP Room, dunay nangayo namog laing espesyal nga lawak alang sa laing babaye nga Unang Ginang sab diay kuno.
Si Gloria Macapagal-Arroyo o GMA maoy labing lantip. Samtang mag-ininglis siya sa iyang mga opisyal, mokalit lang siyag mandar sa iyang mga alalay sa Kapampangan. Dayon, mosangpit siya namo sa Cebuano samtang molakbit pa gyud og sultig Hiligaynon ngadtos iyang bodyguard. Diha say higayon nga may gikahinabi siyang langyaw sa dilang Espanyol.
Samtang si Benigno Aquino III o Noynoy maoy dili kaayo pormal. Mag polo shirt ra man to siya, mapahiyumon unya dili gyud mi mataha magpahulagway niya. Inig abot sa VIP Room, modiretso dayon to siyas Smoking Area sa luyo ug samtang sikreto nga manigarilyo, motubag sa mga interbyu pinaagi sa telepono.
Mibalhin na kog trabaho sa panahon ni Presidente Rodrigo R. Duterte o PRRD. Apan nakahimamat gihapon ko niya sa dihang giinagurahan ang MCIA Terminal 2. Daw karaang bugoy si PRRD, labi na kay nagsige siyag pasiaw ni anhing Pilita Corrales nga diha sab sa among panag-istorya.
Ang mga presidente moabot ug molabay lamang. Apan ang matag usa kanila magbilin gyud og mga handumanan nga dili nato hikalimtan.