Cuizon: Mga problema sa terminal sulbaron

Gihan-ay na sa bag-ong nangulo sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ug sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) nga si Ahmed Cuizon ang planong pagpaluag sulod sa CSBT lakip ang operasyon sa mga van for hires ug taxi sulod sa terminal.
Usa sa gilantaw nga problema ni Cuizon sa terminal mao ang kahuot sa sulod tungod sa pagdaghan sa mga pasahero ug sakyanan.
Lakip sa gitan-aw ni Cuizon nga solusyon mao ang paghan-ay sa sistema sa pagpasakay ug pagpakanaog sa mga pasahero.
“...og wala pa sila mag-loading adto sila sa gawas, mosulod ra sila sa terminal, kung ilang turno mag-loading sila, ug ikaduha makasulod pud sila mag-unloading, kinahanglan mogawas sila balik, mosulod lang sila kon panahon na og tig-loading. In that way walay mag-standby sulod sa terminal nga vacant buses so therefore that is one way of decongesting our terminal facilities,” matod ni Cuizon.
Aron masiguro nga di sila magpundo sa gawas nga bahin nga makabara sa sitwasyon sa trapiko, mangayo usab kini og deputization gikan sa Land Transportation Office (LTO) alang sa mga Security Units sa terminal aron makapanakop sa mga mosupak.
“...aron mahatagan sila og deputization sa LTO so that they can already apprehend those violators, ma issuehan og TOP,” dugang niini.
Nakig-alayon na usab sila sa Cebu City Transportation Office (CCTO) alang sa pagdumala sa mga bus nga mogawas sa terminal ilabina nga nideklarar na ang Cebu City og discipline zone diha sa N. Bacalso aron di maghuot ang mga sakyanan.
Gisugdan na sab ang bag-ong polisiya aron makasulod ang mga van for hires (Vhires) uban sa mga taxi.
“We are starting to implement new policies as regards to the V-hires and taxis in both terminals so that they can co-exist together in a peaceful and orderly manner,” dugang ni Cuizon.
Atol sa pagsusi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa terminal, daghan ang nakita sa gobernador nga guba sa maong pasilidad nga iyang gimando kang Cuizon nga kinahanglan ayuhon.
Matod ni Cuizon nga plano nila nga gawas nga ayuhon, palapdan usab ang terminal aron nga adunay dugang espasyo alang sa ubang sakyanan ug dugang malingkoran alang sa mga pasahero.
Sa kasamtangan naghulat na lang sila sa plano ug programa nga isumiter sa Provincial Engineering's Office (PEO) alang sa himuong pagpaayo sa terminal.
“As of now, band-aid solutions na siya, but in the long run we should be able to not just fix these parts of the terminal but also to expand it,” sumala ni Cuizon.
Samtang sa nagpadayon nga pagduso sa mga budget proposals, si Cuizon mibutyag nga dul-an P100 milyunes ang proposed budget sa CSBT ug CNBT sunod tuig alang sa pagpalambo sa operasyon niini.
Sa uwahing pakisusi, sa sunod semana mamahimo na sab nga magamit ang bag-ong gi-renovate nga public CR sa terminal, libre kini aron mahatagan og option ang mga pasahero kon asa nga pansayan sila mogamit.