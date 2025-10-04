Cuizon: Mga sugyot ning katalagman

Nakurat ang tanan sa dihang gitay-og ang Cebu sa usa ka makalilisang nga linog niadtong gabii sa Septyembre 30.
Mikatap dayon ang balita mahitungod sa mga simbahan ug epidisyo nga nangahugno. Gipabakwit sab ang mga pasyente aron maluwas sa posibleng pagkagun-ob sa mga ospital.
Daghan ang nangamatay sa linog nga may 6.9 ang gikusgon.
Si Gobernadora Pam Baricuatro mideretso dayon sa Kapitolyo aron mohimog mga lakang sa sitwasyon sa katalagman. Pagka-ugma, miadto siyas Syudad sa Bogo nga maoy sentro sa linog aron mas hingusgan ang pagtubag sa emerhensiya.
Human gipaubos ang Cebu sa State of Calamity, daling miadto sila si Presidente Ferdinand Marcos, Jr. ug Bise-Presidente Sara Duterte aron pagtunol og ayuda sa amihanang bahin sa probinsya. Mitabang sab ang lokal nga mga opisyal.
Sa laing bahin, miresponde pud ang mga Disaster and Risk Reduction Management Offices sama sa Syudad sa Lapu-Lapu.
Samtang didto sa Kapitolyo, milihok dayon ang mga empleyado uban sa daghang mga batan-ong boluntaryo. Miabot ang daghang hinabang sa katawhan sama sa bugas ug binotelyang tubig nga giimpake nila aron ihatod sa amihanan.
Karon, 24/7 na ang paglihok sa gobyerno ug pribadong sektor. Apan taliwa ining tanan, adunay dagkong suliran sa hinatagay og hinabang. Usa sa problema mao ang trapiko paingon sa mga apektadong lugar. Daghang karsada ang nangaguba ug giayom-ayom lang usa sa gobyerno ron. May mga taytayan sab nga dili na gyud gani paagian.
Mao nga karon, tugoti ko nga mopasupot ning mga sugyot alang sa mas hamugaway nga pag-ayuda sa mga biktima sa linog.
Una, mas maayo nga itugyan nalang nato ang hinabang ngadtos gobyerno o mga pundok nga maoy moapod-apud ini aron di na ta makadugang sa trapiko, labi na kung magdala pa gyud tag pribadong mga sakyanan.
Ikaduha, di nalang ta modugang sa mga atimanunon sa gobyerno kay wa rabay kuryente, tubig, ug mga pasilidad alang sa atong kasayon didto.
Ikatulo, kung di gyud kapugngan nga moadto ta, hinumdoman nato nga nagsige pa raba ang mga pagtay-og didto, busa magbantay gyud ta pirmi.
Ikaupat, kung moadto gyud ta, dili nato kuyogon ang mga bata, senior citizens, mga baldado, masakiton ug mabdos.