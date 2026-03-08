Cuizon: Mga sugyot taliwa sa kahagip-ot

Giyera na sab didto sa Tunga-tungang Sidlakan, human gi-atake sa Israel ug Estados Unidos ang Iran ning milabayng semana.
Ang nakaparat raba ini kay mosulbong sab dayon ang presyo sa petrolyo. Ning pipila ka adlaw lang, misaka na dayon ang presyo sa gasolina ug krudo.
Basta ang balor sa lana rabay mosaka, mosunod pod gyud ang presyo sa tanan. Hasta gani pletihan sa tartanilla mosaka pod, bisan kung wa mag-agad sa petrolyo kining maong matang sa sakyanan nga giguyod og kabayo.
Unsaon man aron di mosamot ang atong kaalaot?
Una, menosan ang pagsigeg laag. Kini, aron di na ta makagasto pag-ayo sa pletihan nga sigurado sab nga mosaka sa dili madugay. Maayo nalang nga kanang ato untang iplete mopaingon sa mas importante nga mga butang sama sa pagkaon.
Kung gusto tang mogawas sa balay para dili laay, aw mag-ehersisyo nalang sama sa paglakaw-lakaw aron mas mohimsog samtang malingaw sa palibot.
Ikaduha, undangon na ang pagsigeg order anang mga palaliton sa online. Dali raba kaayo ta maibog anang mga butang dihas internet. Mas maayo nga hatagan natog importansya ang galastohan sama sa balayranan sa kuryente ug tubig.
Imbis mopalit og mga bag-o, ukayon natog balik kadtong atong gipamalit kaniadto og pilian kung unsay angay natong gamiton imbis paabogan ra diha sa daplin.
Ikatulo, kunhoran nato ang pagkonsumo sa mga dili kinahanglanong mga pagkaon sama sa ice cream, cake, softdrinks ug mahalong kape. Momenor na ta dihang dapita kay dili man pod na maayo sa panglawas ang sobrang tam-is.
Mas angay natong kan-on ang masustansyang pagkaon aron mahalikay sa sakit, kay momahal raba pod ang tambal kung mosaka ang presyo sa gasolina.
Pipila lang ni ka sugyot aron makadaginot taliwa ning gubat sa Tunga-tungang Sidlakan nga nakaamong natong tanan.
Hinaot nga magpabilin tang luwas gikan niining kagubot, busa amping ug ampo kanunay!