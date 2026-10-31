Cuizon: Mga tinuohan sa Kalagkalag

Adlaw na sab sa mga kalag ug duna tingali daghan nato nga buot mosusi sa pipila ka mga tinuohan kabahin ini.
Pananglitan, ngano nga modagkot man gyud tag kandila alang sa mga mitaliwan na? Matod pa, pahinungod ni ngadto sa mga kalag kay ang kandila simbolo man sa kahayag ug mao ni ang modan-ag nila ngadto sa agianan paingon sa langit.
Apan unsa man poy tinuohan kung ang kandila nga imong gidagkotan kalit lang nga mapalong? Segun sa katigulangan, nagpasabot kuno ni sa presensya sa kalag diha sa imong palibot.
Usa sab sa mga tinuohan ning kalagkalag mao ang paglikay sa pagsul-ob og sinina nga pula. Kay segun sa uban, makaagni kuno ni og mga dautang espiritu nga mouban kanimo.
Duna poy nag-ingon nga dili gyud maayo nga atong tumban ang mga lubnganan diha sa mga sam-ang ug maghugawhugaw sa palibot nila kay nagpakita ni og pagkawalay respeto ngadto sa mga hingtungdang mga indibidwal nga gilubong. Mao nga palihog lang, mosubay lang tas ensaktong agianan ug dili maghugawhugaw.
Human moduaw sa menteryo, gidili sab ang paglingi sa kung diin ka migikan. Kay matod pa, ang paglingi posible’ng mangahulogan nga imong gidapit ang esperitu sa kung asa ka paingon.
Gani, mas bati pa gyud kung magbitbit kag butang o pagkaon gikan sa menteryo kay basin sundan kas kalag sa minatay. Naay uban nga motuyo gyud gani og hapit sa laing dapit sama sa tindahan sa dili pa mopauli sa panimalay aron dili na makasunod ang mga esperitu.
Sa laing bahin, naanad man ko anang magpalina inig gawas sa menteryo kaniadto. Kay sa una, duna man gyuy magpaaso dihas daplin sa dalan diin moduol ka aron manghinawnaw kintahay sa imong kalawasan ginamit ang aso, imbis nga tubig. Gitumong kuno ni aron pag-abog sa mga buyagbuyag, sakit ug uban pang mga dautang elemento gikan sa imong lawas.
Kamo, unsa may mga tinuohan nga inyong nahibaw-an kabahin sa kalagkalag ug motuo pa ba mo niini?
Naa ra gyud na nato kung motoo ba kita o dili. Ang mahinungdanon mao nga di gyud nato hikalimtan ang pag-ampo alang sa mga kalag, labi na niadtong duol sa atong kinabuhi. Kay ang pag-ampo alang nila timailhan sa hingpit nga gugma ug pagtuo nga ang Diyos mopasaylo sa ilang mga sala.
Akong panghinaot nga mamahimong mainampoon ug malipayon ang inyong pagsaulog ning adlaw sa kalagkalag.