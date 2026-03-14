Cuizon: Misakay ko sa CBRT

Misakay ko sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) niadtong Biyernes sa udto diha sa estasyon sa Cebu South Bus Terminal hangtod sa Fuente Osmena.
Dugay miabot ang bus. Init ang puthaw nga lingkoranan kay ang atop nga murag dahon tua raman nagtabon sa dapit nga kung asa ka magbarog.
Ang habig sa lingkoranan kay plastik nga sinaw man ang materyal nga kalapsan ra sa silaw sa adlaw.
Hugaw sab ang lingkoranan. Dunay sibilyan nga empleyado nga gibutang didto ang syudad, apan dili man siya tiglimpyo. Sa akong pagsukitsukit, wa pod siyay kalibutan kabahin sa CBRT.
Sa dihang miabot na ang bus nga iya sa Ceres, dali ra kaayo kong nakasakay. Dali ra sab ni milarga pagbalik kay wa may laing naghulat. Mga 10 mi kabuok pasahero sud sa mabugnaw nga bus. Akong gipaandar ang akong stopwatch.
Bilib ko sa kahapsay sa byahe. Wa magdugay, may minaog nga estudyante sa estasyon atubangan sa Cebu Normal University. Milarga rapod dayon pagbalik ang bus.
Giduol kog konduktor, 15 pesos kuno ang plite. Akong giingnan kabahin sa balita nga libre ang CBRT sud sa usa ka tuig. Apan matod pa niya, ang libreng plite mo-epekto lang diay matag 5AM hangtod 9PM ug 5PM hangtod 8PM. Mitakilid nalang ko nga way kusmod ug gihatagan ko niyag tiket.
Dali rang miabot sa Fuente Osmena ang bus. Base sa akong stopwatch, 6 minutos ug 17 segundos ang tibuok byahe.
Sa akong pagkanaog, duna na say laing empleyado sa syudad didto nga wa sab gihapoy kalibutan sa proyekto.
Apan ang kinatibuk-an nakong hukom: hamugaway, barato ug paspas ang CBRT. Nakasakay na kog BRT didtos laing nasud ug susama ra kamaayo kining dinhis atoa.
Ang CBRT maoy labing una sa nasud, gisunod kini ni kanhi mayor Tomas Osmena gikan sa Curitiba, Brazil.
Ang orihinal nga disenyo ini maggikan unta sa Bulacao hangtod sa Talamban apan gilangay, giusab hangtod natagud-tagod ni ubos sa administrasyong Duterte.
Hinaot mosulay na mo pagsakay sa CBRT.