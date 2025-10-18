Cuizon: Mr.&Ms. UNO

Pastilan. Hasta ang United Nations Organization o UNO, ang kapunongan sa mga nasod sa tibuok kalibutan, naapil na gyud sa atong kaboang sa mga beauty pageants.
Unang nahilig ang mga Pinoy ining pagwapahay dihang midaog ang Miss Philippines nga si Gemma Cruz isip 1965 Miss International. Sugod niadto, wa nay puas ang mga Pinoy sa pagsunod sa susamang mga indigay.
Karon, naa na gyuy beauty contest ang hapit kada sitio, barangay, lungsod, probinsya, ug hangtod na sa tibuok nasod. Ultimo ang Buwan Ng Wika matag Agusto, gihimoan na pod og indigay diin ang mga estudyante magsul-ob og mga sapot nga Filipiniana.
Ug karon, kay Oktubre na man, uso napud ang Mr. and Ms. UNO nga nagsaulog kintahay sa katukoran sa UNO niadtong 1945 diin si Carlos Romulo sa Pilipinas maoy napili nga labing una nga Secretary-General.
Apan mas naila naman hinuon sa kabataan ang UNO ron isip indigay sa pagwapahay ug pagwapohay ginamit ang mga nasudnong bistida. Sa mga tunghaan, dakug gastohan ang mga ginikanan ini alang sa sinina sa ilang mga anak nga nagrepresentar kintahay sa lainlaing kanasuran.
Ang nakaparat kay taliwa ining tanan, murag nalimtan naman ang tinuod nga mga mithi ug prinsipyo sa UNO sama sa kalinaw ug pagsinabtanay.
Pananglitan, dakung isyu ron ang kaguliyang sa Gaza diin ang mga Palestino gidaugdaog sa mga Israeli. Liboan na ang nangamatay niini nga misangpot na sa kamandoan pagpadakop kang Primero Ministro Benjamin Netanyahu sa International Criminal Court. Apan gihisgotan ba kaha ni sa mga tigpasiugda ning panindotay og sinina alang sa Mr. and Ms. UNO?
Samtang nagpadayon pa pud ang gubat tali sa Russia ug Ukraine. Gisaysay ba kaha sa mga tunghaan ang kabahin sa tinguha sa Russia nga ilogon ang mga minerales sama sa plutonium nga gamitonon sa paghimog armas nukleyar nga naa sa Ukraine?
Kining isyu sa Pilipinas batok China, gitudlo ba sa mga tinun-an ang kabahin sa pagsakmit sa mga Insik sa mga teritoryo sa mga Pilipino diha sa West Philippine Sea? Gitudloan ba ang kabataan nga ang nasudnong soberenya mas importante kaysa tabas, kolor, ug istilo sa ilang mga sinina?
Mas angay tingaling hatagan natog pagtagad ang mga butang nga makapalig-on sa atong paglambo diha sa diwa sa kaangayan, hustisya, katarungan, ug kagawasan. Kana, kung nakahinumdom pa ta kung unsa ni sila. Kay kung wa na, aw gilamoy na gyud tingali tas kultura sa mga beauty contest.