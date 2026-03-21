Cuizon: Mt. Pinatubo miyukbo sa Mt. Manunggal

Makita sa iyang Probinsiya sa Zambales, ang Mt. Pinatubo maoy pangalan sa eroplano sa presidente sa Pilipinas kaniadto nga si Ramon “Monching” Magsaysay.
Kaadlawon sa Marso 17, 1957, milupad ni gikan sa karaaang Lahug Airport sa Siyudad sa Sugbo.
Wa magdugay, nahagsa ang Mt. Pinatubo sa Mt. Manunggal sa Barangay Gaas, Balamban, Cebu.
Isip pamuno-nasod (1953-1957), si Magsaysay giila isip Kampyon sa Masa tungod kay wa man siya maggikan sa mga adunahang kaliwat.
Usa ka kanhi lider sa mga girelya, nahimo siyang Kongresista sa Zambales (1946-1950) ug Kalihim sa Department of National Defense (1950-1953).
Si Magsaysay mireporma sa yutang agrikulturanhon, mipalambo sa kalungsoran, mibukas sa Malakanyang ngadto sa publiko ug misul-ob sa barong isip opisyal nga sapot, hinungdan nga nahimo na kining usa ka pormal nga sinina ron.
Si Magsaysay daw usa ka bukid nga lisod hitupngan tungod sa iyang kamaayo. Matandog ug mohilak ang mga tawo nga makakita niya kaniadto.
Dili sab siya lisod duolon, gani mobutho lang to siya'g kalit kon adunay dagko nga sunog diin siya makig-uban sa mga bombero.
Wa sab siyay anomaliya ug dayag sa publiko ang iyang mga programa sama sa pagpangusog sa pagtukod sa Southeast Asia Treaty Organization (Seato) nga maoy nahimong pundasyon sa Association of Southeast Asian Nations (Asean).
Gani, gihinganlan na alang niya ang labing prestihiyuso nga ganti sa katilingbanong kalihukan sa tibuok Asya, ang Ramon Magsaysay Awards.
Karon, kay baga man ang mga botante sa Cebu, daghang mga politiko ang moyukbo niini matag eleksyon.
Apan laing paagi ang pagyukbo ni Magsaysay sa Cebu kaniadto kay ang iya mang kinabuhi maoy iyang gihalad nato.
Busa, bukid man ang gidak-on ug gitas-on sa iyang mga nahimo, manghinaot kita nga aduna pa unyay laing ligdong nga Monching Magsaysay nga modumala sa Pilipinas puhon.