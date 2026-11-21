Mitambong kog panagtigom sa turismo nga gi-organisar sa Cebu City Tourism Commission ning milabayng Byernes ubos sat ema nga: “Cebu, Gahapon, Karon, Ugma.” Tuyo ini ang pagsusi sa mga kahigayonan ug direksyon sa atong turismo.Usa sa mga pinasidunggang dinapit mao si Mayor Nestor Archival sa Cebu City.
Sa dihang gipangutana siya kabahin sa mga hagit sa turismo nga iyang giatubang, miangkon si Archival nga dunay daghang kalisdanan apan iya kining gidawat kay siya raman sab ang midesidir sa pagdagan pagkamayor ug sumala pa niya, “nganong ni-enter?”
Daghan ang nahimuot sa tubag ni Archival. Mibilib ko sa pagkamatinud-anon sa mayor. Miangkon siya nga naa pa lang sa 50% ang mga nahimo sa Cebu kabahin sa turismo. Apan, sigun niya, kinahanglang ipadayon ang mga gimbuhaton bisan paman sa mga suliran.
“Daghan kaayo tag mapakita sa kalibutan,” miingon si Archival. Pipila ini, matod niya, mao ang kasaysayan, kultura, ang hugot nga pagtuo sa Makagagahum, ang katawhan, mga pagkaon, kinaiyahan ug mga bag-ong kalamboan.
Sa sugyot nga dili lang sa kalingawan sa turismo ang paningkamotan, miuyon sa Archival ug midason nga mas maayo kung ang mga turista maagni nga mopuyo dinhi, mobubo og puhunan ug motukod og mga negosyo nga mas makatabang sa ekonomiya.
Sa laing sugyot nga himoong permanente ang direksyon sa turismo ug patigayon imbis nga mag-usab-usab matag bag-ong administrasyon, misaad si Archival sa pagtukod og usa ka regular nga departamento para ini. Iya dayong gitahasan sila si Konsehal Nyza Archival ug Jose Lorenzo Abellanosa sa pagpalabang og ordinansa alang niini sa Cebu City Council.
Gipahimug-atan sab sa mayor ang pagpanalipod sa kalikupan. Kabahin sa baha, iyang gisuta ang gamot sa suliran sama sa naghuot nga mga kanal ug mga hawanan nga dili na makatuhop og tubig kay gisemento na. Lakip sa solusyon, matod niya, mao ang pag-atiman sa basura kay ang syudad aduna may kapin sa 700 ka tonelada nga basura matag adlaw. Daghan pang mga gumunhap ang gituki sa mayor.
Tinuod, dili sayon ang pagkaamahan niya sa lungsod. Dili sab perpekto si Archival kay daghan man pod siyag naani nga mga pagsaway.
Apan maayo nalang kay andam man siyang maminaw ug molihok. Gitabangan sab siya sa kugihan nga mga Komisyonado sa turismo sama ni Tetta Baad nga dugay nang nagbudlay alang sa maong industriya dinhi sa Cebu.