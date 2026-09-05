Cuizon: Pagbansay sa mga Batan-on sa Cebu

Makalipay kaayo ang kalihukan nga gipasiugdahan sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission (CHAC) didto sa usa ka dakung hotel sa Dalan Escario dinhis Syudad sa Cebu Ning miaging semana.
Ang 21 ka mga batan-ong sakop sa Boy Scouts ug 21 sab ka Girl Scouts sa nagkadaiyang eskwelahan ilang gitapok aron mabansay kabahin sa liderato o ang pangpangulo sa mga pundok ug kalihukan sa komunidad.
Giulohan kini sa Ininglis og “Rizal Leadership Camp.”
Sulod sa duha ka adlaw, gitudloan ang mga batan-on og maayong mga pagtulun-an ug gawi, subay sa gibaniog na kaayo nga kutlo ni Jose Rizal nga nagkanayon: “Ang kabataan maoy paglaom sa nasud.”
Si Emmanuel Calairo, ang Supremo sa kapunongan nga Kabalyeros ni Rizal namulong mahitungod sa kamahinungdanon sa atong nasudnong bayani sa kalig-onan sa nasud.
Iyang gisubay ang kasaysayan sukad sa panahon sa mga Katsila hangtod karon ug gipasidunggan ang mga Pilipino nga misakripisyo sa ilang kinabuhi kaniadto sa pagtukod sa Pilipinas.
Si Calairo usa sab ka kanhi Pangulo sa National Historical Commission of the Philippines, busa takus kaayo siya nga miawhag sa mga batan-on sa pagmahal sa ilang yutang natawhan.
Kay gidapit man sab ko isip Komisyonado sa CHAC ug opisyal sa Kabalyeros ni Rizal, misulti sab ko didto mahitungod sa pagbisita ni Jose Rizal sa Kabisay-an niadtong Agosto 1896.
Akong gisubay ang pagbyahe sa nasudnong bayani sa Dumaguete, Cebu, Iloilo ug Capiz. Base sa akong pagdukiduki, akong gihisgotan ang mga tawo nga gipakigkitaan niya, apil ang mga kalihukan nga iyang gihimo ug ang mga talan-awon nga iyang giganahan.
Didto sab diay ang retiradong propesor sa Cebu Normal University nga si Romualdo Generalao nga opisyal pod sa Kabalyeros ni Rizal. Namulong siya kabahin sa kinabuhi, mga gawi ug mithi sa pagka-lider ni Jose Rizal.
Di masukod ang kalipay sa mga Boy Scouts ug Girl Scouts sa ilang nabati gikan ni Generalao nga magsilbi nilang pagtulon-an para sa ilang tunghaan hasta pod sa ilang personal nga kinabuhi.
Sa laing bahin, ang CHAC nga maoy nagsilbing tig-ugmad sa mga palisiya sa CHAO gipangulohan ni Bise-Mayor Tomas Osmeña sa Cebu City nga inubanan sa iyang puli-pangulo nga si Konsehal Nyze Archival.
Hinaot nga daghan pang susama nga programa ang mahitabo dinhi sa Cebu. Adunahan kaayo kita sa kasaysayan ug angayan nga ato kining gamiton nga gabay alang sa atong pag-uswag isip nagkahiusang katawhan.