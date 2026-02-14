Cuizon: Pagsubay sa Pebrero 14

Ang Adlaw sa Kasingkasing nagsugod isip pista nga gipahinungod kang Santo Valentino, usa ka pari nga namatay sa ngalan sa gugma ug kaminyoon. Apan dili ra sa usa ka tawo nga ginganlag Valentinus naggumikan ang maong sugilanon.
Ang popular nga bersiyon naggikan sa usa ka pari nga ginganlan og Valentinus nga tigkasal og sekreto sa mga sundalong Romano. Niadto, gidid-an ang mga sundalo sa pakigminyo aron dili motipas ang ilang panghunahuna sa pagpakig-away sa mga kontra sa Roma. Sa dihang nasakpan ang pari, gipakadakop siya ni Emperador Claudius ug gipaputlan og ulo.
Sa laing bahin, diha poy laing pari nga ginganlan gihapog Valentinus nga gipapriso sab kaniadto. Samtang naghulat sa iyang sintensya, nasuod niya ang buta nga babayeng anak sa hepe sa prisohan nga iyang napaayo hangtod hingpit na kining nakakita.
Sa dihang gihukman na siya og kamatayon, iyang gipadad-an og suwat ang maong bata nga nag-ingon, “gikan sa imong Valentino.” Didto nagsugod ang padad-anay og mga card sa mga managhigugmaay.
Apan ang kasaulogan ining adlawa naggumikan gyud sa usa ka pagano nga pista sa mga Romano nga giulohan og Lupercalia. Gisaulog matag Pebrero 13 ngadto sa 15, ang maong pista naglambigit sa pagtupo sa mga manag-uyab ug sa uban pang mga ritwal.
Aron mawagtang ang mga pagano nga kasaulogan, si Papa Gelasius I nideklarar sa Pebrero 14 isip Adlaw ni Santo Valentino niadtong ika-500 nga katuigan.
Sa paglabay sa panahon, may nisulat na og mga balak sa gugma atol sa maong adlaw nga ilang gilambigit sa mga langgam nga maghilawas atol ning panahona. Usa niini si Charles, ang Duke sa Orleans nga nihimog balak sa gugma alang sa iyang kapikas samtang gibilanggo siya sa Tore sa London niadtong 1415.
Karon, daghan na kaayog paagi sa pagsaulog ning adlawa, labi na tungod sa komersyalisasyon. Gawas sa hinatagay sa mga bulak ug tsokolate nga timaan sa katam-is sa gugma, duna na say daghang kalihukan ang mga managhigugmaay sama sa pagsuroy-suroy sa mga plaza ug laing maanindot nga lugar. Ang uban, adto sab magtagay sa kalipay sud sa mga mabugnaw ug mangitngit nga dapit.
Apan taliwa ining tanan, dili nato hikalimtan ang mensahe sa gugma ning adlawa.
Malipayong Adlaw sa Kasingkasing!