Cuizon: Pebrero: Bulan sa Alampat (O Arte)

Saulogon ang Bulan sa Alampat sa Probinsya ug Syudad sa Sugbo karong tibuok Pebrero nga giila isip Nasudnong Bulan sa Alampat (National Arts Month) pinaagi sa Proklamasyon Numero 683 ni anhing Presidente Cory Aquino niadtong 1991.
Karong 2026, kini ang iyang tema: “Ani sa Alampat: Kamatuoran, Kadasig ug Paghiusa.”
Buksan ang pagsaulog sa “Cebuano Alampat Exhibit” gikan Pebrero 2 – 7 sa Capitol Dome ug Lobby. Sundan ni sa “Art’s Talk Ani sa Alampat: Stories of Practice and Purpose” inig Pebrero 7 sa Capitol Social Hall. Sa Pebrero 9-13, adunay “Hulagway sa Kamatuoran Digital Art and Illustration Contest” sa Capitol Lobby samtang duna say “Sugilanon sa Sugbo Digital Storytelling (Reel) Challenge” nga online.
Sa laing bahin, ang “Sayaw sa Pagpahayag Fusion Dance: Cultural and Contemporary Dance Competition” mahitabo sa Pebrero 21 sa Capitol Grounds ug ang “Bisti sa Paghiusa Sustainable Fashion and Wearable Art Competition” pagabuhaton sa Pebrero 28.
Mga detalye ning mga kalihukan makuha gikan sa mga tigpasiugda nga mao ang Cebu Provincial Youth and Development Council.
Samtang ang Cultural and Historical Affairs Commission (CHAC) mao say mangulo sa selebrasyon sa alampat sa Cebu City. Buksan nig pasundayag sa mga hulagway sa Cebu City Museum karong Pebrero 2 nga nag-ulohan, “Pit Senyor in Every Step.”
Inig Pebrero 9, laing pasundayag ang pagabuhaton sa Cebu City Museum nga nag-ulohan, “Paghinumdom, Pakigbisog: Poster Exhibit.”
Didto sa Cebu City Legislative Hall, duna say Charter Day Exhibit nga pagabuhaton ang syudad subay sa iyang 89th Charter Day Anniversary inig petsa 24.
Mopasiugda sab ang CHAC og “Adlaw sa Dilang Sugboanon” sa Cebu Technological University inig Pebrero 19. Pagkaugma, Pebrero 20, usa ka panagpulong ang pagabuhaton nga nag-ulohan, “Climate Change: Its Impact on Gender and Culture” dinha gihapon sa Cebu City Museum.
Inig Pebrero 24 nga mao ang Charter Day, dunay programa ug paghalad sa bulak nga pagahimoon sa Plaza Sugbo sa buntag. Pagkagabii, pormal nga panihapon ang mahitabo diin hatagan og pasidungog ang 2026 Outstanding Individuals and Institutions.
Hala, kita na lay pili kung asay atong tambongan!