Cuizon: Pilipino ug Iranian: Dugay nang managhigala

Gikaguol nato ang nagpadayong gubat sa Tunga-tungang Sidlakan tungod kay daghang mga Pilipino ang tua na nanimuyo ug nagtrabaho didto. Gawas pa, nakapaapeke kini sa suplay sa petrolyo sa Pilipinas labi na sa atong transportasyon, industriya ug kabalayan.
Maayo nalang kay midesider si Presidente Bongbong Marcos nga mohangyo sa kagamhanan sa Iran nga dili iapil ang Pilipinas sa mga nasud nga gidumtan ini sa pag-agi sa Hormuz Strait, usa sa labing importanteng ruta sa petrolyo sa kalibutan. Tuod man, misugot ang Iran nga dili hilabtan ang tanang barko sa Pilipinas ug ang mga pasahero ini nga moagi sa Hormuz.
Apan ngano kaha nga maayo man kaayo ang pagtratar sa Iran natong mga Pilipino ning tungura?
Dili ni angayng ikahibulong. Una sa tanan, wa gyuy insidente sa tibuok kasaysayan nga nagkaaway kining duha ka mga nasud. Gani, usa sa lig-ong timailhan nga himsog ang relasyon sa Pilipinas ug Iran makit-an diha sa edukasyon. Sukad niadtong dekada sa 1960, daghang kabatan-onang Iranian ang mitungha dinhi sa atoa. Niadtong hinapos nga bahin sa dekada 1970, mikabat na sa kapin 3,500 ka mga estudyanteng Iranian ang mieskwela dinhi sa atong nasud, labi na sa natad sa medisina. Misamot na ni kadaghan karon.
Ang University of the Visayas-Gullas College of Medicine ug ang Southwestern University sa Siyudad sa Sugbo maoy nag-unang mga tunghaan nga gidagsaan sa mga estudyanteng Iranian. Tungod sab tingali kay anad naman kaayo ta makigsandurot sa mga langyaw sukad pa kaniadto, giganahan kaayo ang mga Iranian nga mopuyo dinhi sa ato.
Kung nagsugod nis 1960, buot ipasabot nga daghan na diay kaayong mga doktor karon sa Iran nga dinhi nakat-on sa pagpanambal sa Cebu. Liboan na ka mga pasyente ang ilang gipang-ayo sa lain-laing sakit, dili na maihap ang mga kinabuhi nga ilang natabangan sa matag adlaw nilang pag-atiman sa panglawas sa ilang katawhan.
Busa, maisip nga ang Pilipinas ug Cebu tipik ug kabahin na diay sa kinabuhi sa Iran. Nangahimong mahimsog ug nangaayo sa sakit ang ilang mga molupyo tungod sa edukasyon nga ilang nakat-onan gikan nato.
Ning hilom apan lawom nga paagi, dugay na diay tang nakatabang sa nasud nga Iran ug misukli lang sila ini pinaagi sa maayong pagtratar nila sa Pilipinas karon.