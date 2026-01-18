Cuizon: Pit Senyor, sa mga balikbayan ug turista kini!

Mitangkod nas 24 ka tuig ang paghangop sa Balik-Cebu Committee sa mga balikbayan ug turista nga miduaw sa Cebu atol sa Pista Senyor.
Ning milabayng Huwebes, niapil gyud si Mayor Nestor Archival sa pagsugat nila sa Mactan-Cebu International Airport kuyog ang mga opisyales sa tugpahanan ingon man mga haligi sa patigayon ug turismo sa Cebu ug Rehiyon 7.
Mahinungdanon alang sa Pilipinas kining sektor sa balikbayan nga nag-apil sa mga Overseas Filipino Workers (OFW). Niadtong 2025, midugang silag kapin US$3 bilyunes sa atong ekonomiya. Samtang ang mga turista miamot sab og kapin P3 trilyunes sa atong nasudnong panudlanan.
Samtang dako pod ang ilang kontribusyon sa atong pag-uswag pinaagi sa ilang pag-istar ug paggasto diha sa atong mga hotel, kan-anan, balay-kalingawan, tindahan ug uban pang mga negusyo. Nangahulugan kini og dugang pundo sa kagamhanan alang sa mga serbisyo, programa ug proyekto.
Mao ni hinungdan nga giporma niadtong 2001 kining Balik-Cebu Committee, ang tigpasiugda sa tinuig nga paghangop sa mga OFWs ug balikbayan panahon sa Pista Senyor.
Kaniadto, naa pa man gani mga pasundayag ug dakong salu-salo ang Balik-Cebu alang ning maong sektor dinha sa Ayala Center-Cebu.
Apan karon, wa nalang himoa ang hikay ug kalingawan nunot sa mga kalamidad nga nahitabo bag-o pa lang dinhi sa ato. Kay morag ngil-ad pod bitaw ang pagpasiugdag dagkong lipay-lipay ron samtang daghan pa sa atong mga igsuon sa probinsya ang naglisod, labi na niadtong mga namatyan.
Apan bisan pa niana, nalipay gihapon ang mga balikbayan ug turista sa paghangop nga ilang nasinati niadtong Huwebes.
Adunay pipila nga niapil sa mga sayaw ug kanta diha mismo sa hawanan sa tugpahanan. Daghan ang nagpahulagway uban sa mga opisyal, labi na kang Mayor Archival nga matod pa sa mga bisita, kanunay kuno nilang makit-an sa social media.
Sa kinatibuk-an, kapin sa usa ka libo ka mga balikbayan ug turista gikan sa 3 ka international ug 1 ka domestic flights ang gisugat sa Balik-Cebu sa Terminal 1 ug 2 sa tugpahanan. Dunay pipila nila nga wa makapugong sa ilang luha, tungod tingali sa kamingaw sa ilang yutawhan.
Alang sa atong mga balikbayan ug turista, Pit Senyor!