Cuizon: Pransya ug Sugbo

Nibisita sa miaging semana ang Ambassador sa Pransya sa Pilipinas nga si Marie Fontanel aron makiglambigit ni Gobernadora Pamela Baricuatro sa Probinsiya sa Sugbo ug Mayor Nestor Archival sa Siyudad sa Sugbo.
Ang pagduaw nagpakita sa papel sa Sugbo sa kalibutanong kooperasyon samtang ang pakig-alayon sa Pransya may kalabutan sa kultura, enerhiya, seguridad sa kadagatan, ug negosyo.
Nindot ning balitaa tungod kay nagkinahanglan man ta'g suporta sama niining nasod sa Pransya nga tinahod kaayo sa Uropa.
Ang pag-anhi ni Fontanel nakapahinumdom nako niadtong Hulyo 1989 sa dihang nibyahe sa Pransya si anhing Presidente Cory Aquino.
Sa labing unang higayon, gipalupad ang bandila sa Pilipinas tupad sa bandila sa Pransya sa tanang kadalanan didto.
Apan ang nakapahinumdom gyud nako adto mao ang pagdiskurso ni Presidente Cory sa ilang nasudnong asembliya nga gitambungan sa ilang Presidente nga si Francois Mitterand.
Nakugang ang tibuok kalibutan sa pagpakigpulong ni Presidente Cory. Tungod kay wa magdahom ang tanan nga larino diay siya sa pinulongang Pranses kay mao man kini ang iyang Major nga kurso sa College of Mount Saint Vincent didto sa Estados Unidos.
Tungod tingali to sa propaganda sa iyang mga kontra nga usa ra siya ka yano nga asawa nga naa ras balay, mao nga way nagtuo nga bansay diay kaayo siyang mosulti sa Pranses.
Ang niresulta adto mao nga nitabang gyud ang Pransya sa ekonomiya sa Pilipinas kay nagkalisod pa man si Presidente Cory niadtong higayona human ang 1986 EDSA People Power Revolution.
Hinuon, dako man pud gyud ang impluwensya sa Pransya sa atong kasaysayan. Si Andres Bonifacio diha man nikuhag inspirasyon sa rebolusyon sa Pransya gikan 1789 hangtod 1794. Hasta si Jose Rizal, mihangad pud sa rebolusyon sa Pransya isip kalihukan nga nakapalingkawas sa katawhang Pranses.
Daghan pa man gani og mga Sugboanong pulong nga gikan sa pinulongang Pranses sama sa tupi (toupee), masahe (massage), parakyot (parachute), nitso (niche), awto (auto), bisikleta (bicyclette) ug uban pa. Bisan ang ngalan sa pan nga Frances gikan man sa Pransya.
Maayo gyud unta'g molambo pag-ayo ang atong pakig-alayon niining nasura.