Cuizon: Saludo sa mga mamumuo

Gisaulog ang Adlaw sa Mamumuo niadtong Biyernes, Mayo 1, 2026 aron saludohan ang kamabayanihon sa mga trabahante.
Nagsugod ni sa Syudad sa Chicago niadtong Mayo 1, 1886 diin nawelga ang mga trabahante aron idemanda ang 8 ka oras matag adlaw nga pagpanarbaho.
Milampos sila, apan daghang mga welgista ug pulis ang nangamatay human sa kagubot.
Kaniadto man gud, moabot sa 16 ka oras ang trabaho matag adlaw. Daghan payud kaayong mga suliran sama sa mubo nga suhulan, way mga benepisyo ug dili luwas nga mga kondisyon sa panarbaho.
Aron paghinumdom sa nahitabo sa Chicago, dunay pundok sa mga unyon sa Estados Unidos nga mitakda sa Mayo 1 isip adlaw sa mga mamumuo niadtong 1889.
Samtang dihis atoa, kapin 100,000 ka mga sakop sa Union Obrera Democratic de Filipinas ang unang mitumong ining adlawa niadtong 1903 sa ilang martsa ngadtos Malakanyang aron idemanda sab ang mas maayo nga mga kondisyon sa panrabaho.
Hangtod gideklarar ni sa Nasudnong Asembliya nga usa ka pista opisyal niadtong 1908 isip pagsaludo sa mga mamumuo.
Gani, sa idolohiya nila ni Karl Marx ug Mao Zedong, ang mamumuo mao may pares sa mag-uuma sa kauswagan. Isip mayoriya nga mga sektor sa katilingban, sila gayud unta ang tighupot sa demokrasya.
Taas ang kasaysayan sa pamuo sa Pilipinas. Daghan ang nakalas ug naangol tungod sa pakigbisog.
Niadtong Mayo 1, 1974, gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos,Sr. ang Dekrito Presidensiyal No. 442 nga giila sab isip Labor Code of the Philippines. Ang maong balaod mao nay sukaranan ron sa tanang lagda sa pamuo dinhis ato.
Human ta mipahulay sa maong adlaw kay wa may trabaho, atong pasalamatan ang mga mamumuo sa ilang pagbudlay kada adlaw alang sa atong ekonomiya ug mga pamilya.
Kay kung dili pa sa atong mga trabahante nga nagsige lang yud intawn og paningkamot bisan unsa kalisod sa panahon, asa kahang tangkongana ta puniton ning kalibutan ta karon.