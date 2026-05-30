Cuizon: Sinukmagay sa mga magbabalaod

Makahasol kining drama atol sa mga sesyon sa atong mga magbabalaod karon: gikan sa lalisay, mipatighulog ngadto sa siningkahay, pinusilay, hinilakay ug linayasay.
Abi ninyo, kining kagubot sa Senado karon nagpahinumdom nako sa pagsinumbagay gyud sa
duha ka Konggresista sa atong nasud niadtong Mayo 17, 1956. Cebuano raba ang usa sa nahilambigit ini: ang banggiitan nga si Kongresista Ramon Durano, Sr. ug si Kongresista Emelio Cortez nga taga-Pampanga.
Niadtong higayona, ilang gilalisan ang kabahin sa usa ka tawo nga duol sa akong dughan: si Dr. Jose Rizal.
Miulbo ang sinukmagay sa dihang gikwestyon ni Durano ang mga probisyon sa balaudnon nga gisugyot ni Cortez mahitungod sa pagtudlo sa mga libro ni Rizal nga “Noli Me Tangere” ug “El Filibusterismo” sa mga eskwelahan.
Miinit ang tinubagay nila. Hangtod miulbo ang kasuko sa duha nga misangpot sa sinukmagay.
Nauwang raman pod hinoon dayon sila, pero wa gyud mapugngi ang ilang pagkabun-og: nabukol ang agtang ni Durano ug nasamad ang simod ni Cortez.
Apan ang panghitabo miresulta sa mas maayong pagkahashas sa balaod nga gipasar isip Akta Republika 1425 o ang Rizal Law.
Naaprobahan ni niadtong Hunyo 12, 1956 nga maoy ika-67 nga anibersaryo sa Adlaw sa Kaugalingnan. Nagpabilin pa kining balaora hangtod ron.
Bisan niagig kagubot, nindot gihapon tong panagbangi ni Durano ug ni Cortez kay misangpot man sa mas maayo pagkaumol nga balaod.
Kining drama sa atong mga Senador karon, dili man nindot kay wa may agi nga nahimo samtang migasto tas ilang sweldo kay opisyal man ang ilang mga sesyon.
Naa pa gyuy motunga lang para mobotar og kausa, dayon motago ug molikay sa balaod. Hinaot nga mahapsay na ning ilang kalaki aron motunhay na ang ilang panerbisyo nato.
Bahalag magsinumbagay sila sama kaniadto, basta naa lang gyud untay maayong agi sa matag sesyon nga ilang himoon.