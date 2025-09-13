Cuizon: Sultada sa mga kaliwat sa Cebu

Adunay kalihukan ron sa pag-amendar sa atong konstitusyon aron paubsan ang edad sa mga magpapili pagkapresidente sa nasod.
Klaro nga gitumong ni aron makadagan pagkapangulo inig 2028 si Mayor Vico Sotto sa Pasig. Kay matod pas huhungihong, siya ray posibleng makapildi ni Bise Presidente Sara Duterte sa sunod nga piniliayng presidensyal.
Ang konstitusyon nag-ingon nga mga Pilipino nga nagpanuigon og 40 anyos pataas lang ang kwalipikado nga magpresidente. Si Vico Sotto natawo niadtong 1989, busa 36 ang iyang edad karon. Sa panuigon nga 39 inig 2028, dili gyud siya mohaom sa posisyon.
Tungod ini, buot sa pipila ka sektor nga amendaran ang konstitusyon aron paubsan ang edad sa modagan pagkapresidente ngadto nalang sa 35 anyos. Ning paagiha, makalansar na si Vico Sotto.
Kung makadagan gyud pagkapresidente si Vico Sotto, angay tang mahibaw nga may dugong Cebuano ni siya.
Si Vico Sotto anak sa artista nga si Vic Sotto, apo ni anhing Vicente Sotto nga napili isip mayor ug kongresista sa Cebu ug senador sa nasod. Isog ug larino kaayo to si Vicente Sotto nga magsusulat sa pamantalaan ug magbabalaod.
Si Vico pag-umangkon sab ni Senador Tito Sotto nga bag-o lang mibalik isip pangulo sa Senado.
Sa laing bahin, sayod naman ta daan nga Cebuano pud ang kaliwat ni Sara Duterte, anak ni kanhi Presidente Rodrigo “Digong” Duterte kang kansang amahan nga si Vicente nahimong mayor sa Syudad sa Danao kaniadto.
Ang uyoan ni Digong nga si Ramon ug ang iyang ig-agaw nga si Ronald mialagad sab isip mga mayor sa Syudad sa Sugbo.
Ang taga-Davao nga mga Duterte miila sa mga politikanhong pamilya nga Durano ug Almendras sa Cebu nga ilang mga paryente.
Nabantog sab sa kaisog si Digong nga gibilanggo ron didto sa International Criminal Court sa The Hague sa pasangil nga mipatay og liboan ka mga tawo ubos sa iyang kampanya batok sa ginadiling drugas sa dihang presidente pa siya.
Si Sara liwat sa iyang amahan. Nanukmag man gani nig trabahante sa korte niadto sa Davao.
Yawyawan ug himalikas pud siya, apan mao man pud ni ang usa sa nakapabantog sa iyang pamilya nga daghan kaayog sumusunod sud ug gawas sa nasod.
Kung madayon nga sila si Mayor Vico Sotto ug Bise Presidente Sara Duterte ang magbangga sa labing taas nga posisyon ineg 2028, mahingangha na gyud ang katawhan sa ubang rehiyon kung nganong mga kagikan man gyud sa Cebu ang labing banggiitan sa politika sa nasod.
Ug niining sultadaha, asa may imoha?