Cuizon: Sumad sa pagkahimugso ni Jose Rizal

Gisaulog sa nasud ang ika-165 ka tuig nga sumad sa adlawng natawhan ni Jose Rizal niadtong Byernes.
Sa Cebu City, mitambong ta sa usa ka programa alang ini nga gipangulohan ni Bise-Mayor Tomas Osmena, mga opisyal sa Cultural and Historical Affairs Commission, konsehal Francis Esparis, mga kawani sa syudad ug mga bisita sa Armadong Kusog, kapulisan ug Coast Guard. Daghan sab ang mitungha nga mga sakop sa Knights of Rizal.
Nindot ang mensahe ni Osmena nga mga pagtulon-an nga atong makutlo sa kinabuhi ni Rizal.
Gipasalamatan sab niya ang nasudnong bayani sa iyang mga sakripisyo alang sa nasud.
Sa akong bahin, gipahimug-atan nako ang pag-anhi gyud ni Rizal sa Cebu City sakay sa bapor nga “Espanya” niadtong Agosto 2, 1896.
Akong gilakbitan nga nalipay kaayo ang nasudnong bayani sa iyang pasuroy dinhi kaniadto sakay sa usa ka tartanilya.
Wa pod nato sipyata ang pagsaway sa mga sayop nga kasayuran o “fake news” nga mikatap sa atong palibot karon. Kining mga butanga makapasubo kaayo tungod kay makabahinbahin man kini natong tanan, imbis magkahiusa ta alang sa atong kauswagan.
Pananglitan, sa usa lang ka tuslok sa selpon, mapasa na dayon ngadto sa kadaghanan ang usa ka sayop nga balita. Mahimo kining hinungdan sa panag-away sa mga magsoon, managhigala, bisan pa gani sa usa barangay. Lain natong gipahimug-atan mao ang tinud-anay nga serbisyo sa gobyerno.
Kanang klase sa pag-alagad nga way gihulat nga bugti gikan sa naserbisyohan.
Nakita ni nato diha sa mga binuhatan ni Rizal kinsa mihimog libre nga eskwelahan didto sa Dapitan. Isip usa ka doktor, nanambal sab siya nga walay bayad sa mga masakiton.
Ang kaagi ni Rizal angay gyung panaminan sa katawhan, labi na sa mga trabahante sa kagamhanan.
Kay ang sakto nga pagserbisyo maoy labing epektibo nga hinagiban batok sa sayop nga mga kasayuran.
Sa iyang panahon, misulat si Rizal sa mga nobela nga “Noli Me Tangere” ug “El ”Filibusterismo” aron pagbuntog sa mga bakak nga gipakuyanap sa mga mananakop nga Katsila.
Hinaot nga ang mga ehemplo ni Rizal modagayday kanatong mga Pilipino ning modernong panahon.
Sama dinhi sa Way Opaway, atong ipatigbabaw sa kanunay ang kamatuoran ug isalikway ang mga bakak nga kasayuran.