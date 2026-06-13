Cuizon: Tabang PangByahe

Nindot ning proyekto tali sa Departamento sa Transportasyon (DOTr) ug sa Probinsya sa Sugbo para sa dali, komportable ug kasaligan nga pagbyahe sa atong mga bus.
Gitawag og Tabang PangByahe, moayuda ni sa sektor sa transportasyon ug mopasayon sa byahe sa mga pasahero ning panahon sa krisis.
Duna kini Amihanang ruta gikan sa IT Park sa Cebu City hangtod sa Danao City; naa poy alang sa Habagatan gikan sa Cebu South Bus Terminal sa Cebu City hangtod sa Simala, Sibonga. Pasiuna palang ning mga rutaha.
Mipundo og P20-milyones ang DOTr ini ngadto sa Probinsya sa Sugbo aron itabang sa mga kompaniya sa bus nga moapil.
Kay sa pagkakaron, gipamenosan baya sa mga bus ang ilang mga byahe tungod sa kamahal sa krudo.
Hatagag ayuda ang mga bus aron ilang segurohon nga naa gyuy byahe matag 15 ngadto sa 20 minutos, mapuno man sila o dili. Gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 12 sa tungang gabii,
mopasakay sila sa tanang mga pasahero lakip ang mag-atang sa kada lungsod.
Madisiplina pod ang mga pasahero sa kalungsoran ini kay anha raman sila mag-atang sa mga “Bus Stops.”
Ubos sa programa, gidili ang pagsakay nga nagbarog ug segurohon gyud ang kalimpyo sa matag bus.
Mas dali pod ang paglukat og tiket sa terminal kay paspas man ang paglarga sa mga bus.
Hinoon, naa gihapon ni regular nga pletehan. Apan dunay diskwento ang mga tigulang, mga baldado ug mga tinun-an.
Probinsya sa Sugbo maoy mag-una ining Tabang PangByahe sa tibuok nasud, samtang mosunod napod unya ang mga Syudad sa Baguio ug Naga sa Bicol.
Sa ato pa, mag-una ini si Gobernadora Pamela Baricuatro samtang nag-atang pa sila si Mayor Benjie Magalong ug Leni Robredo.
Magpasalamat nalang ta nila ni Presidente Bongbong Marcos, Kalihim Giovanni Lopez sa DOTr ug Chairman Vigor Mendoza II sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ilang pagpili sa Cebu nga mag-una ining Tabang PangByahe. Salamat sab sa mga mayor sa kalungsoran sa atong probinsya sa ilang suporta ini.