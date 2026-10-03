Cuizon: Trabaho nga nangawagtang

Tungod sa bag-ong teknolohiya, duna nay mga klase sa trabaho kaniadto nga nagnihit o nangawala na karon.
Una, nawagtang na ang mga Usher nga tig-isyu og tiket alang sa sugal nga Masiao, diin dunay mogawas nga tulo ka numero matag adlaw nga maoy basehan sa pagdaog og premyo.
Kaniadto, ang mga numero naggikan sa dula sa Jai-Alai diha sa Mambaling, Cebu City. Sa pagtak-op na sa Jai-Alai, ambot diin to gikan ang mga numero kada adlaw, basta motuo na man lang pud ang tanan nga mao to silay midaog. Karon, nawala na ang masiao ug ang mga usher kay naa nay Lotto.
Laing nawagtang mao ang Tigmakinilya. Ginamit ang typewriter, sila’y tigpatik sa mga report ug tisis sa eskwelahan. Mobayad ka nila sa matag pahina nga imong ipabuhat. Daghan nila diha nagpuwesto kilid sa University of the Visayas (UV).
Karon, computer ug printer na ang mopatik sa mga dokumento, mao nga pungko-pungko na lang ang nahabilin diha kilid sa UV.
Ug kinsa may malimot sa mga maniniyot? Ginamit ang kamera nga dunay film, mag-atang to sila sa gawas sa simbahan ug mga plaza.
Kon magpahulagway ka, mohatag ka og pasiunang bayad nila unya impason na lang inig kuha sa litrato sa sunod nimong adto sa simbahan o plaza. Karon, sayon ug libre na man lang ang pagpahulagway ginamit ang selpon.
Nagnihit na sab ang mga tigduyog ginamit ang instrumento sa musika, labi na alang sa mga Amateur Hour o bangga sa awit kaniadto. Kay karon, mogamit na man lang gud og duyog sa musika gikan sa karaoke ang mga mangantahay.
Sa mga opisina, nagkawala na pud ang clerks nga tig-atiman sa mga papeles.
Sa una, ang mga kompaniya dunay daghang clerks kay binulto ug tinuod nga papel pa man ang mga dokumento. Karon, hapit tanang dokumento kay rekord na man lang ang ipasulod sa computer. Apan ang mga limpya botas gyud maoy gikamingawan. daghan to sila diha sa Dalan Colon, diin molingkod ka lang sa lingkoranan sa aseras ug ipatong imong tiil sa patunganan aron ilang limpyuhan ug pasinawon ang imong panit nga sapatos. Karon, nawala na sila kay daghan na mang mga produkto nga ipaghid nalang para pasinaw sa sapatos.
Kamo, unsa may trabaho kaniadto nga inyong mahinumdoman? Hinaot dili ninyo hikalimtan kadtong mga tig-obra sa una kay tipik ug kabahin man sila sa kasaysayan ning atong katilingban.