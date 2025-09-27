Cuizon: Uy, Arsobispo!

Ugmang adlawa, moasumir na sa iyang bag-ong katungdanan si Monsinyor Alberto “Abet” S. Uy, 59 anyos, isip Arsobispo sa Sugbo.
Siyay mohulip ni Arsobispo Jose S. Palma, 75 anyos, nga nangulo sa Arsobispado sa Sugbo sukad 2011 hangtod karon.
Inig Lunes sa 10:30 sa buntag, sugaton si Uy sa mga opisyal sa Syudad sa Sugbo sa iyang pag-asumir didto sa Social Hall, Legislative Building sa City Hall. Pormal nga mohangop niya silang Mayor Nestor Archival ug Bise-Mayor Tomas Osmena. Samtang didto sa Capitol Social Hall inig 5:30 sa hapon, laing paghangop ang buhaton sa Probinsya sa Sugbo ubos sa pagpangulo ni Gobernadora Pamela Baricuatro.
Apan nganong mogasto man ang gobyerno alang sa usa ka opisyal sa simbahang Katoliko? Dili ba ni kalapasan sa prinsipyo sa panagbuwag sa simbahan ug kagamhanan nga gipatik sa atong Batakang Balaod?
Abi ninyo, dili yano kining simbahana nga girepresentahan sa iyang kapital nga mao ang Vatican City. Aduna siyay ginsakpan nga mokabat og 1.4 bilyones sa tibuok kalibutan nga gipangulohan ni Santo Papa Leo XIV. Tungod sa kasaysayan ug gilapdon sa iyang impluwensya, gikonsiderar nga usa ka Estado ang Vatican City. Isip Estado, giila kini nga usa ka kagamhanan ug si Papa Leo XIV maoy nagsilbing presidente.
Mao ni hinungdan nga matag duaw sa mga Santo Papa sa Pilipinas, daku kaayo og gasto ang atong gobyerno. Dili ni tungod kay Katoliko ang relihiyon sa mayoriya o hapit 80% sa mga Pilipino. Ang rason ini mao nga giila ang Santo Papa isip usa ka presidente, busa gastohan gyud sa gobyerno ang iyang pagduaw kay kinatas-ang opisyal man siya sa usa ka nasud.
Mao sab ni ang pagtratar nato ni Uy nga usa ka opisyal sa simbahan nga gipangulohan ni Papa Leo XIV.
Daku sab kaayo og papel sa kasaysayan sa Sugbo ang simbahang Katoliko. Niadtong sayong bahin sa pagsakop sa mga Katsila nato, ang kagamhanan gidominahan pa sa simbahan, mao nga ang Sugbo maoy nahimong kapital sa lugar nga gitawag og Spanish East Indies nga naglakip sa Caroline Islands, Palau, Formosa, Sulawesi, Moluccas ug Guam. Mao bitaw nga didto nahimong martir si San Pedro Calungsod sa Guam kay nadestino man siya didto isip misyonero.
Tungod sa papel sa Arsobispado sa Sugbo sa kalibutanong kasaysayan, mahimong makahuluganon ang mga okasyon sama ining pag-asumir ni Uy isip bag-ong Arsobispo sa Sugbo.
Busa, malipayon ta sa iyang pag-asumir isip Arsobispo. Magpasalamat sab ta ni Arsobispo Palma sa maayo niyang pagserbisyo sud sa 14 ka tuig.