Cuizon: Viva, Birhen sa Regla!

Natawo didto sa Algeria niadtong tuig 354, si San Agustin nagdako sa mga kasal-anang kalibutanon, lakip ang pakiglambigit og lainlaing mga babaye. Maayo na lang kay wala gyud siya biyai sa iyang inahan nga si Santa Monica nga nigiya niya hangtod sa pagkahamtong.
Nahimong pari, dayon obispo didto sa Hippo sa Amihanang Africa si San Agustin. Giisip siya nga usa ka doktor sa simbahan tungod sa daghang pagtulun-an nga iyang gitisok sa tinuohang Katoliko.
Niadtong tuig 400, mihimo og mga lagda si San Agustin nga gisunod pa gihapon bisan sa ubang mga relihiyon hangtod ron. Nag-apil kini sa mga lagda sa pag-ampo, pag-atiman sa masakiton, pagpasaylo sa mga sala, pagpakig-ambit, pagbalanse sa kinabuhi, ug pagtuman sa mga sugo sa Diyos.
Usa ka gabii, gidamgo si San Agustin og usa ka anghel nga misugo niya sa pagkulit og imahen ni Birhen Maria. Gibuhat kini niya apan sa bolok nga itom nga nailhan na nato karon isip Birhen sa Regla. Tingali, iya kining gituyo aron pag-agni sa daghang tawo nga itom og panit didtong dapita. Ang pulong nga Regla maoy Kinatsila nga termino sa mga lagda sa simbahan nga gihimo ni San Agustin.
Tuod man, nakaagni og daghang deboto ang maong imahen, hangtod mitaliwan nas laing kinabuhi si San Agustin. Sa dihang giatake ang iyang dapit sa mga Moros, gidala ang imahen sa Birhen sa Regla ni San Cyprian didto sa Espanya diin gitaguan kini sa dugay nga panahon sa ilawom sa yuta.
Human ang 500 ka tuig, mipakita pinaagi sa usa ka milagro si Birhen Maria didto sa maong dapit. Gikalot sa mga tawo ang lugar ug didto nakit-an ang imahen sa Birhen sa Regla nga nahimutang na karon sa usa ka dakong simbahan sa Chipiona sa Espanya.
Gawas sa Espanya, mikatap na ang debosyon ngadto niya, labi na didto sa Florida sa Estados Unidos ug sa Havana, Cuba. Dinhis atoa, ang Birhen sa Regla maoy patrona sa Dakbayan sa Lapu-Lapu diin usa ka imahen niya anaa sa simbahan sa Barangay Poblacion. Matag tuig, sugdan ang novena alang niya sa usa ka seaborne procession nga pagasalmotan sa daghang mga sakayanan sa dagat. Saulogon ang iyang piyesta matag Nobiyembre 20 – 21.
Usa ka Padre Aballe ang nagsugod sa debosyon sa Birhen sa Regla sa Opon (karaang ngalan sa Dakbayan sa Lapu-lapu) niadtong 1732.
Usa ka hulagway niini ang iyang gidala gikan sa Espanya ug daghang mga milagro ang nahitabo human kini giampoan sa mga molupyo.
Tungod adto, nagkulit ang mga tawo nianang imahen sa Birhen sa Regla nga naa pa gihapon sa Opon karon.
Viva, Birhen sa Regla!