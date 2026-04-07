Cunningham manugbalik na

Nagkaduol na ang pagbalik og duwa sa usa sa mga pambato sa Detriot Pistons nga si Cade Cunningham sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Gani atol sa kapildihan sa Pistons batok sa Orlando Magic, 107-123, kagahapon, Martes, Abril 7, 2026 (PH time), gilista si Cunningham nga kuwestiyunable sa wala pa nagsugod ang duwa.
Apan nakadesisyon ang Pistons nga dili lang una ahaton ang pagbalik ni Cunningham.
Si Cunningham wala nakaduwa gikan niadtong Marso 19 tungod sa iyang nasinating collapsed left lung. / Gikan sa wires