Curfew gipahugtan, 638 ka minors naluwas

Niabot sa 638 ka mga menor de edad ang na-rescue sa Cebu City Police Office (CCPO) sa usa ka semana nga pagpahugot sa operasyon gikan niadtong Pebrero 2 hangtod 8, 2026.
Kini kabahin sa gipahigayon nga Oplan Bulabog ug Oplan Bakal-Sita ubos sa kamanduan ni Police Colonel George Ylanan, pangulo sa CCPO, ug sa pakig-alayon kang PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan.
Tungod sa hugot nga pagpatuman sa curfew ordinance sa dakbayan, naluwas ang maong mga minor nga naglatagaw pa sa kadalanan sa lawom na nga gabii hangtod sa kaadlawon.
Sila gi-turn over na ngadto sa mga Barangay GAD focal persons ug social welfare offices alang sa dinalian ug haom nga intervention.
Gawas sa pag-rescue sa mga minor, narekord sab sa CCPO ang mga kalampusan sama sa pagkasikop sa 11 ka mga namaligya og ilegal nga drugas. Nasakmit sa kapulisan ang 13.11 gramos nga gituohang shabu nga duna’y kantidad nga P89,148.
Ang mga nadakpan gipasakaan na og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165.
Moabot sab sa 2,073 ka inspeksyon ang gipahigayon sa mga balay-patigayon aron maseguro nga nituman sila sa mga ordinansa sa dakbayan.
Sa maong operasyon, ang City Environmental Sanitation and Enforcement Team (CESET) nakaisyu og 21 ka citation tickets batok sa mga nilapas sa balaod, sama sa pag-inom og ilimnon nga makahubog sa publikong dapit ug pagpanigarilyo sa mga gidili nga lugar.
Gihimug-atan ni PBGen. Maranan nga ang panagtinabangay sa lokal nga kagamhanan ug uban pang ahensiya sa gobiyerno maoy yawe sa malampusong pagsumpo sa krimen. / AYB