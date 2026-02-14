Curfew pahugtan sa pagpatuman sa Lapu-Lapu

Subling nanawagan ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ngadto sa mga ginikanan, mga menor de edad, ug sa tibuok publiko nga hugot nga tumanon ang City Ordinance No. 179-2009, o ang curfew alang sa mga menor.
Ubos sa maong ordinansa, gidid-an ang mga menor de edad nga mogawas sa ilang mga panimalay nga walay kuyog nga hamtong sugod sa alas-10 sa gabii hangtod sa alas-5 sa buntag.
“Gidid-an ang mga menor de edad nga magtambay o maglakaw-lakaw sa gawas sa ilang panimalay sa mga oras nga gitakda sa curfew,” pamahayag sa LCPO.
Sumala sa ordinansa, ang mga silot mosaka depende sa gidaghanon sa kalapasan nga nahimo.
Saunang kalapasan, kinahanglang kuhaon sa ginikanan ang menor gikan sa polis human kini ma-blotter.
Hatagan og pasidaan ang bata ug papirmahon ang ginikanan og kasabutan nga dili na mousab ang menor sa maong buhat.
Sa ikaduhang kalapasan sundon gihapon ang unang pamaagi, apan pun-an kini og rekisitos nga ang ginikanan ug ang menor de edad kinahanglang motambong og tunga sa adlaw nga parenting seminar.
Sa ikatulong kalapasan ang mga awtoridad mopahamtang og pito ka adlaw nga community service alang sa ginikanan ug sa menor, nga pagahimoon panahon sa Sabado, Domingo, o holidays.
Sa ika-upat nga kalapasan pamultahon ang ginikanan gikan sa P3,000 hangtod P5,000, depende sa kabug-aton sa kalapasan, ug pun-an og P500 sa matag sunod pa nga kalapasan. / DPC