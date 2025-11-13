Curry, Butler mipabuto og 74 puntos

Nagmangtas ang Golden State duo nga si Stephen Curry ug Jimmy Butler pinaagi sa 74 combined points aron gub-on ang babag ni Victor Wembanyama ug San Antonio Spurs sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa San Antonio niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025 (PH time).
Ang all-time great 3-point shooter nga si Curry nipabuto og 46 puntos, lima ka rebounds ug lima pud ka assists, samtang si Butler niamot og 28 puntos uban sa walo ka assists nga maoy nituboy sa Warriors ngadto sa 125-120 nga kadaugan batok Spurs.
Nakalingkawas ang Warriors batok sa dominante nga duwa sa higante nga si Wembanyama nga nibuhat og triple-double nga 31 puntos, 14 rebounds, ug 10 assists para sa pilderong Spurs. Mao kadto ang ikaupat nga career triple-double sa batan-on nga big man sa Spurs.
Ang Warriors nakabalik sa win column og nisaka sa 7-8 (win-loss) record, ang Spurs sa ilang habig nga nindot nga sugod karon nga season napilde sa unang higayon sa ilang homecourt ug natagak sa 8-3 nga baraha.
Si Curry nakabuhat og 29 ka puntos sa second half. Ang iyang ikaupat nga tres maoy naghatag sa Golden State og 74-73 nga labaw sulod sa lima ka minutos sa ikatulong kwarter.
Ang Warriors nitapos sa duwa nga dunay 32-of-36 sa free throws, samtang ang San Antonio 14-of-16.
Samtang didto sa Oklahoma City, si Shai Gilgeous-Alexander nipabuto og 30 puntos ug siyam ka assists sulod lang sa tulo ka quarters ug gilubong sa Thunder ang Los Angeles Lakers, 121-92.
Nidugang si Isaiah Joe og 21 para sa Thunder nga maoy gakupot sa league-best 12-1 record.
Ang Los Angeles star nga Luka Doncic nalimitahan ra og 19 puntos sa 7-for-20 shooting. Ubos kaayo kini sa iyang average nga 37.1 puntos. / RSC