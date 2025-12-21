Superbalita Cebu

Curry, Butler mipalong sa kainit sa Suns

Stephen Curry ug Jimmy Butler / Hulagway sa Warriors Facebook page
Nipakatap og 28 puntos si Stephen Curry ug nidugang si Jimmy Butler og 25 puntos aron pangulohan ang Golden State Warriors ngadto sa 119-116 nga kadaogan batok Phoenix Suns sa Natio­nal Basketball Assocation (NBA) game didto sa California kagaha­pon, Disyembre 21, 2025 (PH time).

Ang All-Star guard nga si Curry nakabuhat pud og game-high nga nine rebounds ug game-high tying six assists para sa Warriors, kinsa nipadayon sa duwa nga wala si Draymond Green tungod sa ejection niini sa second quarter.

Si Devin Booker nibuhat og game-high 38 pujntos samtang nia­mot si Dillon Brooks ug 22 puntos para sa pilderong Suns. / RSC

