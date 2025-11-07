Curry di gihapon makaduwa karon

Dili gihapon makaduwa si Stephen Curry sa pagsulong sa Golden State Warriors sa Denver Nuggets karong Sabado, Nobiyembre 8, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipasabot ni Warriors coach Steve Kerr nga nigrabe ang ubo ug sip-on ni Curry nga iyang nasinati og sugod human sa pag-asdang sa Warriors sa Milwaukee Bucks ug Indiana Pacers.
Si Curry wala na niduwa sa labing ulahing duwa sa Warriors diin napilde sila sa Sacramento Kings, 116-121.
Ang Warriors adunay 5-4 nga rekord. /Gikan sa wires