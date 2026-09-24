Curry: Di isyu ang contract extension

Gipasabot ni Stephen Curry kon nganong wala gihapon siya nipirma og contract extension sa Golden State Warriors nga niadto pa man unta siyang Agusto 2026 nga puwedeng matanyagan niini.
Matod sa 38-anyos nga si Curry nga dili kini isyu alang kaniya gumikan kay naa o wala’y contract extension, nagpabiling hugot ang iyang baruganan nga dili mobalhin og laing team sa National Basketball Association (NBA) hangtod sa iyang pagretiro.
Hinuon, gitataw ni Curry nga posible siyang mopirma og contract extension sa saktong panahon. / Gikan sa wires