Curry di mobalhin hangtod moretiro

Magpabilin sa Golden State Warriors si Stephen Curry hangtod sa pagretiro niini sa National Basketball Association, matod ni team general manager Mike Dunleavy.
Gipasabot ni Dunleavy nga mao kini ang nauyonang plano sa management ug ni Curry sukad pa kaniadto. Giklaro ni Dunleavy nga bisan gamay, wala’y senyales nga mausab kining maong plano.
Hinuon matod ni Dunleavy nga kon mananghid si Curry nga magpa-trade, ilaha kining respetuhon.
Apan sa tan-aw ni Dunleavy, kuli kining mahitabo. / Gikan sa wires