Curry di moduwa sa All-Star Game

Dili moduwa si Golden State Warriors superstar Stephen Curry sa All-Star Game sa National Basketball Association (NBA) nga gikatakda karong Pebrero 16, 2026 (PH time), sa Intuit Dome, balwarte sa Los Angeles Clippers.
Gianunsyo kini ni Warriors coach Steve Kerr sa wala nakigduwa ang Warriors sa Memphis Grizzlies kagahapon, Martes, Pebrero 10.
Gipasabot ni Kerr nga padayon pa nga nagpaalim sa angol sa iyang tuo nga tuhod si Curry, nga maoy hinungdan nga wala kini nakaduwa sa niaging lima ka mga duwa sa Warriors. / Gikan sa wires