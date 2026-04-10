Curry giampingan alang sa Play-in

Nakadesisyon ang Golden State Warriors nga dili paduwaon ang ilang pambatong si Stephen Curry sa ilang pag-host sa Los Angeles Lakers kagahapon, Biyernes, Abril 10, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipasabot ni coach Steve Kerr nga injury management maoy ilang rason gumikan kay kinahanglan nilang ampingan ang kahimsog ni Curry, kinsa bag-uhay pa lang nakabalik og duwa gikan sa pagkaangol sa iyang tuo nga tuhod.
Ang Warriors, nga adunay 37-43 nga rekord, natanggong nang daan isip No. 10 sa Play-in tournament. / Gikan sa wires