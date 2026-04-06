Curry gisugat og kapildihan

Wala ra matay-i ang abilidad ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry sa iyang pagbalik gikan sa kapin sa duha ka buwan nga pagpalta, ang nakaapan lang kay napilde ang host Warriors batok Houston Rockets, 116-117, kagahapon, Lunes, Abril 6, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Curry niduwa sulod lang sa 26 ka minutos apan nakamugna gihapon siya og 29 puntos.
Nagdilaab ang opensa ni Curry pagsugod sa 2nd quarter apan nasipyat siya sa iyang buzzer-beater 30-foot jumper nga mao unta ang makapadaog sa Warriors.
"First run was rough. Second run was great," asoy ni Curry. / Gikan sa wires