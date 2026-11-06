Curry ika-17 na sa all-time scoring

Nipatong sa ika-17 nga puwesto sa all-time scoring list sa National Basketball Assocaition (NBA) si Golden State Warriors superstar Stephen Curry atol sa ilang kadaugan batok sa Miami Heat, 120-110, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 6, 2026 (PH time).
Nahitabo kini dihang nakamugna og three-point shot si Curry sa nahabiling 7:03 minutos sa 1st quarter, nga maoy iyang ika-26,711 nga puntos sa kinatibuk-an. Nadugangan pa kini gumikan kay nipupo si Curry og 29 puntos pagkahuman sa duwa.
Sa all-time scoring list, nailugan og puwesto ni Curry si Hall of Famer Oscar Robertson, kinsa niretiro bawon ang 26,710 puntos sa kinatibuk-an. / Gikan sa wires