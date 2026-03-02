Curry makapalta’g dugang 5 ka duwa

Gibanabanang dili gihapon makaduwa si Stephen Curry sa magsunod lima ka duwa sa Golden State Warriors sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kay padayon pa kining gihasol sa angol sa iyang wa nga tuhod.
Susihon pa pagbalik ang kondisyon ni Curry inig labaw sa 10 ka mga adlaw.
"This is a weird one. It's kind of unpredictable how it'll heal," matod ni Curry kinsa wala nakaduwa sa niaging 10 ka mga duwa sa Warriors nga kasamtangang naa sa ikawalo sa West dala ang 31-29 ngfa rekord.
Ang Warriors naay 4-6 nga rekord gikan sa pagpalta ni Curry. / Gikan sa wires