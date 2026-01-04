Curry mibalik gikan injury

Ang beterano nga tirador nga si Stephen Curry nipabuto og 31 puntos ug unom ka tres sa iyang pagbalik sa Golden State Warriors gikan sa sprained left ankle injury.

Gisugat si Curry og daog diin gitumba sa Warriors ang Utah Jazz, 123-144, sa National Basketball Association (NBA) game didto sa San Francisco, California, Dominggo, Enero 4, 2026 (PH time).

Si Curry nibuhat og 20 puntos sa third quarter ug nakapasulod sa unom sa iyang pito ka tira. Ang iyang tres sa 7:01 nga oras maoy nihatag og labaw sa Warriors.

Ang scoring tandem ni Curry nga si Jimmy Butler ni­amot og 15 puntos ug pito ka assists. / RSC