Curry midawat na sa hukom ni James

Gidawat na ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry nga dili na mahitabo ang gipangandoy nga panag-uban nila ni LeBron James, kinsa nakadesisyon nga sa Philadelphia 76ers mobalhin human kini nibiya sa Los Angeles Lakers.
Naghinamhinam na unta si Curry gumikan kay sa sayo pa, ang Warriors maoy nag-una sa taas nga listahan sa puwedeng balhinam ni James.
“That’s why you don’t envision anything until it happens. There’s a lot of moving parts,” matod ni Curry, kinsa sulod na sab sa daghang higayon nga nakigbatok ni James sa finals sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires