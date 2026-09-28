Curry mipirma og 2-year extension

Niuyon si Stephen Curry sa gitanyag sa Golden State Warriors nga duha ka tuig nga contract extension balor og $116 million nga maghigot kaniya sa multi-titled squad hangtod sa 2028-29 season sa National Basketball Association (NBA).
Puwede unta mangayo ang 2-time MVP og hangtod $136 million ning maong kontrata apan nisugot kini sa mas ubos nga kantidad aron moluag gamay ang salary cap sa Warriors.
Si Curry kinsa 38 anyos na, nisaad kaniadto pa nga wala siya’y planong moduwa og laing team ug gusto niyang moretiro isip usa ka Warrior.
Sa miaging season, si Curry nag-average og 26.6 puntos ug 4.7 assists. / Gikan sa wires